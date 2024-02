Bhad Bhabie oferece chá de bebê com tema do Dia dos Namorados para a filha Kali Love

Danielle Bregoli – Também conhecido como Bhad Bhabie – deu um pulo no Dia dos Namorados por um bom motivo… ela e o namorado fizeram um chá de bebê para a filhinha, que chegará no devido tempo.

Como você pode ver… Danielle está quase pronta para estourar. Ela definitivamente está pelo menos no segundo trimestre agora, e com base em quão grande ela é – você tem que imaginar que ela dará à luz muito em breve.

A MC que vendeu platina – que começou Dr. Filshow de quando – exibiu sua barriga em um vestido de seda enfeitado com pétalas de rosa vermelhas e o espaço do evento, com curadoria de The Bella Xperience, decorou o cenário com cores rosa e branco para o Dia dos Namorados.