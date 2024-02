Bill Belichick esnobado pelo Atlanta Falcons por causa dos temores da luta pelo poder, afirma o ícone dos Patriots, Rob Gronkowski

Bill BelichickO desejo de Ter controle e poder total no Atlanta Falcons pode tê-lo impedido de assumir o cargo de técnico principal, de acordo com seu ex-jogador. Patriotas da Nova Inglaterra estrela Rob Gronkowski.

RELACIONADO:

O jogador de 71 anos está procurando um novo emprego depois de deixar os Pats após 24 temporadas no time da Nova Inglaterra, tendo vencido seis Super Bowls durante sua lendária passagem pela franquia da NFL.

BelichickA posição de Michael tornou-se insustentável depois que os Pats não conseguiram chegar aos playoffs, terminando a temporada regular em 4-13, e ele concordou com uma saída mútua após negociações com o proprietário Roberto Kraft.

O treinador veterano foi entrevistado duas vezes para o cargo dos Falcons, mas eles decidiram contratar um treinador mais jovem, Raheem Morris, para substituir Arthur Smith, que foi demitido em 8 de janeiro.

chusets.

Deion Sanders deve ser o próximo técnico dos Cowboys no lugar de Bill Belichick, diz RG3

Ex-tight end Gronkowskique ganhou três de seus quatro anéis do Super Bowl com os Patriots sob Belichicksentiu que ele seria um “ajuste perfeito” para a equipe da NFC South – mas sugeriu que sua autoridade autoritária poderia tê-los impedido de contratá-lo.

“Eu penso isso [Atlanta] teria sido seu melhor destino de pouso”, disse Gronkowski à Fox News Digital.

“Sinto que o que aconteceu é que não acho que o Falcões de Atlanta a organização queria abrir mão de tanto poder e entregar todas as decisões ao técnico Belichick. Fora isso, acho que o técnico Belichick teria sido a escolha perfeita”.

Um momento de reflexão para Belichick

É a primeira vez em 47 anos que Belichick pode entrar em uma temporada da NFL sem emprego, mas Gronkowskide 34 anos, acha que pode ser um tempo para o treinador fazer uma pausa e reavaliar suas opções no próximo ano, caso surja outra vaga.

“Mas acho que aconteceu por um motivo. Acho que o técnico Belichick deveria tirar um ano de folga como treinador”, disse ele. “Quero dizer, ele dedicou seu tempo. Ele treina há mais de 50 anos consecutivos também na NFL.

“Ele pode tirar um ano de folga, se reinventar, se encontrar, ir curtir outra coisa além do futebol. Acho que seria ótimo para ele e tê-lo de volta no ano que vem, ressuscitado e pronto para ir e exibir onde quer que seja. ele consegue um emprego de treinador principal no próximo ano.