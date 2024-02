Bill Maher diz que Kanye West é um ‘anti-semita charmoso’ e não vai ao ar episódio de podcast

Bill Maher diz Kanye West O anti-semitismo e o apelo aos jovens são uma mistura perigosa… e é por isso que a aparição de Kanye no podcast de Bill nunca verá a luz do dia.

Conversamos com Bill sobre um novo “TMZ Investigates” que vai ao ar na segunda-feira às 21h ET/8 Central na FOX – examinando como o legado de Kanye como um dos artistas de hip hop mais influentes de todos os tempos é impactado por suas explosões públicas e comentários odiosos – – e Bill diz que as opiniões de Kanye são muito problemáticas para ele.

Bill nos diz que o maior problema com Kanye é como ele usa sua enorme plataforma para espalhar propaganda anti-semita… como diz BM, Ye está espalhando o fertilizante para o crescimento do anti-semitismo.

Enquanto Bill tentava ter um diálogo significativo com Kanye, trazendo-o para uma conversa de duas horas no podcast “Club Random With Bill Maher”, Bill diz que finalmente decidiu não transmitir o episódio porque não queria amplificar a desagradável atitude de Kanye. retórica.