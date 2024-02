Bill Skarsgård é preso por porte de maconha na Suécia

Fontes policiais nos dizem… o ator de 33 anos foi preso em outubro por posse de 2,43 gramas de cannabis no aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, e foi condenado na quarta-feira.

Fomos informados de que Bill foi condenado a pagar uma multa de 40.000 coroas suecas – aproximadamente US$ 3.825 e não enfrentará pena de prisão, liberdade condicional ou liberdade condicional – o que significa que tudo ficará para trás quando ele desembolsar o dinheiro.

Disseram-nos que Skarsgård se declarou culpado do crime e apresentou a papelada ao tribunal… e um juiz sentenciou BS com base nessa papelada.

Bill – que estrelou Stephen King‘It’ e ‘Atomic Blonde’, juntamente com outros filmes e programas de TV conhecidos – está atuando na realeza na Suécia com seu pai Estelar e irmãos Alexandre, Gustavo, Valter, Ossiano dar Kolbjorn também membros do comércio.