Biografia de Michael Jackson entra em fase final com adição desta atriz

Michael Jackson filme biográfico está prestes a se tornar um dos filmes do próximo ano sucessos de bilheteria do cinema.

O filme dirigido por Antonio Fuqua está prestes a começar a filmar. Por enquanto, poucos detalhes se conhecem sobre o filme, embora o próprio diretor tenha se encarregado de revelar quem interpretará os personagens principais da vida do Rei do Pop.

Milhares de pessoas dançam “Thriller” de Michael Jackson no Halloween

Quem interpretará Michael Jackson?

É um dos papéis que pode marcar a vida de um ator. E neste caso será ainda mais especial, pois o responsável por dar vida ao rei será Jaafar Jackson, sobrinho do próprio Michael Jackson. Fuqua não teve dúvidas e o próprio ator já mostrou algumas imagens em seu Instagram.

“É incrivelmente emocionante ver Jaafar dar vida a Michael. Houve uma grande conexão espiritual quando o conheci, percebi que ele tem uma habilidade natural de imitá-lo, além de ter uma ótima química com a câmera”, disse o diretor à Variety. .

Ele foi o primeiro dos atores confirmados, mas agora foi revelado quem interpretará sua mãe.

Quem será a atriz que interpretará a mãe de Michael Jackson?

Para esta protagonista, escolheram um ator muito mais reconhecido internacionalmente. Ela é Nia Long, que já atuou em outros filmes como ‘The Best Man’, ‘Big Momma’s House’ e ‘Are We There Yet?’. Fuqua está encantado com esta adição para o papel de Katherine Jackson. Esta é a avaliação da diretora sobre o que ela pode trazer para o filme:

“Estou animado para trabalhar ao lado dela enquanto ela coloca tudo o que tem no papel de Katherine Jackson: uma mulher que foi a cola da família, uma rocha e o coração da família Jackson durante seus melhores e mais turbulentos momentos”. Fuqua confessou. Tudo parece pronto para a cinebiografia do Rei do Pop chegar aos cinemas em Abril de 2025.