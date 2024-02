Blog ao vivo do UFC Vegas 85: Roman Dolidze x Nassourdine Imavov

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 85 de Roman Dolidze x Nassourdine Imavov, atração principal dos pesos médios do card Fight Night de sábado no UFC APEX em Las Vegas.

Dolidze retorna ao octógono depois de quase um ano afastado na esperança de voltar aos trilhos. Depois de uma excelente campanha em 2022, onde fez 3 a 0 com três finalizações, ele enfrentou o ex-desafiante ao título Marvin Vettori no UFC 286 em março de 2023 e estava no lado errado de uma decisão unânime ainda debatida. e atualmente está em 12º lugar no ranking global do MMA Fighting.

Imavov, por sua vez, busca sua primeira vitória em 17 meses, ao fazer sua primeira aparição no ano. Após uma vitória no UFC Paris diante de uma torcida local contra Joaquin Buckley em setembro de 2022, ele perdeu na decisão de cinco rounds para o agora ex-campeão Sean Strickland no UFC Vegas 67 em janeiro de 2023. Ele então lutou contra o companheiro de equipe de Strickland, Chris Curtis, para um no-contest no UFC 289 após um choque acidental de cabeças.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 85 abaixo.