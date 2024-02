Blog ao vivo do UFC Vegas 86: Jack Hermansson x Joe Pyfer

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 86 de Jack Hermansson x Joe Pyfer, a atração principal dos pesos médios do evento Fight Night de sábado no UFC APEX em Las Vegas.

Hermansson espera voltar à forma depois de alternar vitórias e derrotas nas últimas oito lutas no UFC. O jogador de 35 anos perdeu todo o ano de 2023 devido a lesão. Em sua aparição mais recente, Hermansson foi parado por Roman Dolidze no UFC Orlando, em dezembro de 2022.

Pyfer entra em sua primeira luta principal do UFC com uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas, incluindo três finalizações consecutivas desde o início de sua campanha promocional após ganhar um contrato com Dana White. Série Concorrente, e chamando a atenção do CEO do UFC no processo. “Bodybagz” provavelmente se tornará uma ameaça ao título se derrotar o eterno candidato Hermansson, no que será o maior avanço competitivo de sua carreira para o jogador de 27 anos.

Confira o blog ao vivo do UFC Vegas 86 abaixo.