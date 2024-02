Blog ao vivo PFL x Bellator: Renan Ferreira x Ryan Bader

Este é o blog ao vivo PFL x Bellator de Renan Ferreira x Ryan Bader, luta principal dos pesos pesados ​​no sábado em Riad, na Arábia Saudita.

Ferreira ingressou no PFL em 2021, causando impacto imediato na temporada dos pesos pesados ​​em uma polêmica luta contra Fabricio Werdum que resultou em No Contest. Em 2022, ele finalmente conseguiu se destacar e conquistar uma vaga nos playoffs do PFL daquele ano, mas perdeu para o futuro campeão Ante Delija nas semifinais. Mas em 2023, Ferreira juntou tudo, nocauteando Matheus Scheffel, Maurice Green e Denis Goltsov para conquistar o título dos pesos pesados ​​do PFL. Agora ele enfrenta o teste mais difícil de sua carreira, com uma chance contra o campeão linear dos pesos pesados, Francis Ngannou, em jogo.

Aos 40 anos, há pouco que Ryan Bader não tenha feito no MMA. Ex-top 10 dos meio-pesados ​​do UFC, “Darth” foi transferido para o Bellator em 2017 e não olhou para trás, acumulando nove vitórias na promoção e vários cinturões. Bader é o ex-campeão dos meio-pesados, o vencedor do Grande Prêmio dos pesos pesados ​​e o atual campeão dos pesos pesados ​​do Bellator, e agora ele tem a oportunidade de adicionar outro título à sua impressionante estante de troféus.

Confira o blog ao vivo do evento principal PFL vs. Bellator abaixo.