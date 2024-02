Bo Jackson ganha US$ 21 milhões em indenização em processo civil contra sua própria sobrinha e sobrinho

Fvermes NFL e MLB estrela Bo Jackson saiu vitorioso em um processo civil contra sua sobrinha e sobrinho, ganhando US$ 21 milhões em danos como resultado de sua tentativa de extorsão. A decisão, proferida em 2 de fevereiro no condado de Cobb, Geórgia, incluía uma ordem de proteção permanente proibindo Thomas Lee Anderson e Erica M. Anderson Rossde entrar em contato Jackson e sua família imediata.

Jackson acusou-os de assédio implacável a partir de 2022, culminando em exigências de 20 milhões de dólares sob ameaça de intimidação contínua.

Um padrão de assédio

O processo alegou ameaças nas redes sociais e representações falsas que causaram grave sofrimento emocional. O Anderson agora são obrigados a ficar a 500 metros de distância de Jackson e remover qualquer conteúdo relacionado de suas redes sociais.

“Infelizmente para aqueles que tentam extorquir 20 milhões de dólares de Jackson e sua familia, Bo ainda rebate com força”, Jacksonadvogados – Robert Ingram e David Conley – disse.

Jackson detalhou um padrão de assédio que começou em 2022, incluindo postagens ameaçadoras nas redes sociais, falsas alegações públicas e a divulgação de informações privadas com a intenção de infligir sofrimento emocional grave, de acordo com a WSB-TV.

Thomas Anderson supostamente ameaçou libertar Jacksonfotos pessoais, textos e registros médicos de no Facebook. O Andersonauxiliado por um advogado de Atlanta, exigiu dinheiro para cessar suas ações, ameaçando interromper um evento de caridade em Auburn e aparecer perto Jacksonestá em casa.

Jacksontemendo pela segurança dele e de sua família, buscou uma ordem de proteção contra perseguição e compensação por sofrimento emocional e invasão de privacidade, juntamente com uma ação de conspiração civil.

Apesar de uma carta de cessação e desistência, o assédio persistiu. Juiz do Tribunal Superior do Condado de Cobb Jason D. Obrigado governou o Anderson inadimplente, aceitando Jacksonas afirmações de como verdadeiras depois que eles não participaram do caso após uma audiência em maio de 2023.

Sua carreira

Jacksonconhecido por vencer o Troféu Heisman de 1985, destacou-se tanto no beisebol quanto no futebol americano antes de ser convocado pela NFL Bucaneiros.

No entanto, ele optou por uma carreira no beisebol com o O Kansas City Royals, o Chicago White Sox e o Los Angeles Angelsganhando uma seleção All-Star em 1989.