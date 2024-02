Bob Arum não gostou da luta Teofimo Lopez x Jamaine Ortiz: “Isso foi vergonhoso”

Teofimo Lopez atraiu a ira de muitos fãs de boxe na noite de quinta-feira por sua luta contra Jamaine Ortiz. Embora Lopez tenha vencido por decisão unânime seu desempenho deixou muito a desejar.

Os juízes sentiram que Lopez acertou os melhores socos, mas foi Ortiz quem foi saltando ao redor do ringue e exibindo movimento isso deixou Lopez confuso. Embora os espectadores estivessem chateados com Lopez CEO de alto escalão, Bob Arum ficou mais decepcionado com Ortiz.

Neto de Floyd Mayweather fica entusiasmado depois de assistir à masterclass do avô

Bob Arum critica fortemente Jamaine Ortiz pela luta com Teofimo Lopez

Em conversa com o BoxingScene, Arum falou sobre a luta, que chamou de “realmente terrível“.

Quer dizer, não sabíamos que isso iria acontecer. Nós tivemos [Ortiz] fez grandes lutas para nós e ele sempre foi muito competitivo, um bom guerreiro. Isto não foi uma luta. Ele estava correndo ao redor do ringue. Isso não é boxe. Não sei como os árbitros marcaram tão perto. No máximo, dei-lhe duas rodadas, talvez três rodadas. Mas as pessoas estão pagando um bom dinheiro para assistir a boas competições atléticas, e isso foi vergonhoso.

É uma avaliação contundente de Arum sobre um de seus próprios lutadores que ele deveria promover. Ortiz pode estar em uma situação difícil no futuro com o Top Rank.

Aparentemente, Arum é desculpando o desempenho de Lopez colocando a culpa diretamente em Ortiz. Dito isto, Lopez deveria ter tentado com mais atenção cortar o anel e afirmar sua autoridade.

Arum trabalhará duro para conseguir um emprego para Lopez nome maior e lutador mais ativo para sua próxima luta.