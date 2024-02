Bobbi Althoff vista pela primeira vez desde que o marido pediu o divórcio

Não foi a semana mais fácil para Bobbi – com notícias de seu divórcio quebrando ontem – mas parece que ela está mostrando sua cara de mais corajosa para o resto do mundo.

O fim do casamento deles não parece exatamente um choque para BA… já que Cory listou a data da separação como 4 de julho de 2023 – e ela escreveu sobre o fim de seu casamento em uma legenda eloqüente que postou no IG ontem.

Ela notou que está passando por um momento bastante difícil no post… então é bom ver Bobbi com um sorriso no rosto, mesmo que seja apenas no momento aqui.