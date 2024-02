Bolo Taylor Swift em tamanho real gera reações em sua aparência final, pois os usuários o acham um tanto estranho

AA artista Lara cativou o público com sua última criação: um bolo em tamanho real representando Taylor Swift vestindo um uniforme do Chiefs e segurando o troféu do Super Bowl. Esta obra-prima complexa, que levou dias para ser concluída, mostra a atenção excepcional de Lara aos detalhes.

A inauguração do bolo Taylor Swift em tamanho real causou grande rebuliço, com usuários expressando reações mistas à sua aparência final. Enquanto alguns acham impressionante, outros ficam surpresos com sua estética incomum. Apesar das respostas variadas, o bolo certamente chamou a atenção e gerou discussões online.

O bolo Taylor Swift em tamanho real causou um grande rebuliço

O vídeo da criação de Lara rapidamente se tornou viral após ser compartilhado no TikTok, obtendo milhões de visualizações e despertando admiração generalizada por seu talento. Os espectadores ficaram impressionados com a aparência realista do bolo e o trabalho artesanal necessário para sua criação.

A mistura única de criatividade e habilidade culinária de Lara ganhou elogios de fãs de todo o mundo.

Com seu bolo ganhando atenção generalizada, Lara espera que tanto Taylor Swift quanto Travis Kelce, o jogador do Kansas City Chiefs, prestem atenção.

Ela sonha em ser contratada para criar o bolo de casamento caso eles decidam se casar, mostrando seu talento e paixão pela culinária em um palco ainda maior.