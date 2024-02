Bolsa Família: Beneficiários unipessoais recebem NOVIDADE no pagamento

O Bolsa Família, responsável por atender mais de 21 milhões de famílias em todo o país, possui uma categoria específica destinada aos beneficiários que residem sozinhos, conhecidos como famílias unipessoais.

Neste ano, algumas novidades estão em vigor para esse grupo.

Revisão Bolsa Família famílias unipessoais

Recentemente, o Governo Federal tem conduzido uma revisão minuciosa em sua lista de beneficiários, abrangendo as famílias unipessoais. Essa medida busca assegurar que o pagamento seja direcionado às famílias que realmente necessitam do programa.

No entanto, para efetuar essa análise, o Governo Federal investiga os dados inseridos pelos usuários no CadÚnico. Essa avaliação inclui o cruzamento de informações com outros órgãos, como a Receita Federal, responsável por consolidar as informações financeiras dos brasileiros. No atual cenário, famílias com membros que possuem CPF irregular tiveram o benefício suspenso, medida que permanece em vigor.

Diante de qualquer irregularidade detectada, a orientação é que o cidadão compareça a um CRAS para regularizar sua situação. No caso das famílias unipessoais, o Governo Federal verifica se os beneficiários realmente vivem sozinhos. Além disso, se fizerem parte de um grupo familiar, a atualização do CadÚnico é necessária para a manutenção do benefício.

Além disso, as famílias devem aderir ao critério de renda do programa, sendo que, com a atualização do salário mínimo em 2024, o valor máximo para receber o Bolsa Família é de uma renda mensal de no máximo R$ 353, ao contrário dos R$ 218 do ano anterior.

Em suma, o cálculo é baseado no salário mínimo, e o valor máximo deve corresponder a 1/4 do mínimo. Contudo, esse ajuste anual possibilita a inclusão de novas famílias no programa.

Calendário do bolsa família de FEVEREIRO



Você também pode gostar:

O programa Bolsa Família, que atende mais de 21 milhões de famílias em todo o país, terá uma antecipação significativa em seu calendário durante o mês de fevereiro, beneficiando um grupo específico com a liberação antecipada dos recursos.

O calendário divulgado do Bolsa Família para fevereiro revela que as famílias com Número de Identificação Social (NIS) finalizado em 2 e 7 serão beneficiadas. Essas famílias terão os pagamentos que normalmente ocorreriam nas segundas-feiras antecipados para os sábados.

Sobretudo, essa antecipação faz parte de uma inovação do Governo Federal, permitindo o depósito do benefício aos sábados, com os recursos sendo liberados por meio da poupança social do Caixa Tem.

Contudo, através do aplicativo, as famílias podem realizar transações financeiras, como pagamentos e transferências, além de solicitar a retirada em espécie do benefício.

Segue o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro:

1- NIS finalizado em 1: pagamento em 16 de fevereiro;

2- NIS finalizado em 2: pagamento em 19 de fevereiro (antecipado para 17 de fevereiro);

3- NIS finalizado em 3: pagamento em 20 de fevereiro;

4- NIS finalizado em 4: pagamento em 21 de fevereiro;

5- NIS finalizado em 5: pagamento em 22 de fevereiro;

6- NIS finalizado em 6: pagamento em 23 de fevereiro;

7- NIS finalizado em 7: pagamento em 26 de fevereiro (antecipado para 24 de fevereiro);

8- NIS finalizado em 8: pagamento em 27 de fevereiro;

9- NIS finalizado em 9: pagamento em 28 de fevereiro;

10- NIS finalizado em 0: pagamento em 29 de fevereiro.

Portanto, no mês de fevereiro, o governo ainda não divulgou o valor do benefício extra de liberação bimestral, conhecido como Vale Gás, que algumas famílias também receberão.

Outros pagamentos adicionais do Bolsa Família incluem:

1- Benefício Variável Familiar Nutriz: Aumento de R$ 50 no pagamento por cada membro da família com até sete meses de idade;

2- Benefício de Renda de Cidadania: Adicional de R$ 142 por pessoa da família;

3- Benefício Complementar: Garantia de que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600;

4- Benefício Primeira Infância: Adição de R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família.