Bom presságio para Chiefs: Patrick Mahomes tem sido imparável no estádio Super Bowl LVIII

Tele Chefes de Kansas City aparecerá em seu quarto Super Bowl nos últimos cinco anos no domingo, liderado pelo quarterback Patrick Mahomes. Mahomes só trouxe sucesso para Kansas City desde que se tornou titular em 2018.

Contra o São Francisco 49ersele procurará seu terceiro anel, e ele fará isso em um campo no qual teve muito sucesso. Mahomes disputou quatro jogos no total em Estádio Allegiant em Las Vegas e ganhou todos eles.

Recorde e estatísticas de Patrick Mahomes no Allegiant Stadium

Mahomes não está sozinho ao compartilhar esse sucesso no Allegiant Stadium. Final apertado Travis Kelce também foi impressionante.

2023: 6 recepções, 91 jardas

2022: 6 recepções, 38 jardas

2021: 8 recepções, 119 jardas

2020: 8 recepções, 127 jardas, 1 touchdown

Claramente, Mahomes e Kelce gostam de jogar em Las Vegas. Tudo isso vem com a ressalva de que todos esses jogos foram contra o Invasores, que não foi exatamente uma defesa de ponta nesse período de quatro anos. Mas há algo no sucesso em um ambiente específico que pode ser benéfico para os Chiefs no domingo.

Os Niners, por outro lado, venceu seu único jogo no Allegiant durante a temporada de 2022. Eles ganharam 37-34com Brock Purdy arremessando para 284 jardas e um touchdown. Christian McCaffrey correu 121 jardas e marcou no chão.