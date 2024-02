Boomer Esiason afirma que Taylor Swift está pedindo à NFL para financiar sua viagem ao Super Bowl

Boomer Esiason afirmou que Taylor Swift está exigindo que a NFL pague por seu voo de Tóquio, no Japão, para Las Vegas antes do Super Bowl LVIII e que ela está pressionando-os a dar a ela uma suíte cara para o jogo, alegando que ela é influente demais para a liga perder, antes do Chefes de Kansas City confronto com o São Francisco 49ers em 11 de fevereiro.

Rápido tem sido uma presença regular no Arrowhead Stadium e onde quer que seu namorado, Travis Kelceviaja para e com isso surgiu uma nova onda de interesse no jogo por parte dos seguidores de sua música, apelidados de Swifties.

Posteriormente, a NFL capitalizou o poder de marketing da estrela em seu meio e há uma grande discussão sobre se ela tem um impacto positivo no jogo em geral ou se a NFL não deveria realmente se associar a ela.

Mas apesar de estar em turnê pela Ásia, na capital do Japão, às vésperas do Super Bowl, ela ainda voará para o Allegiant Stadium, em Nevada, para garantir que verá seu parceiro tentar se tornar tricampeão do Super Bowl e Esiason. afirma que quer fazer isso como um brinde da liga.

“Você precisa saber que o pessoal dela está em contato com a NFL,” Pré-nível disse a Boomer e Gio no WFAN. “E o pessoal dela provavelmente está dizendo: ‘Se você a quer no jogo, você tem que pagar pelo jato que volta de Tóquio – e ela precisa de sua própria suíte.’

“Por causa de todas essas histórias que surgiram de que ela elevou o nível da NFL. A NFL estará aqui depois que ela terminar. Estava aqui antes de ela começar.”

A popularidade da NFL é apenas um negócio

Ele, no entanto, admitiu que foi um palpite baseado no “sentimento” de que ela é tão influente que a NFL não pode se dar ao luxo de irritá-la e correr o risco de perder a atenção que ela dá aos jogos.

Ele também afirmou que a cantora de Love Story impulsionou a NFL com um impacto financeiro na região de US$ 350 milhões desde que começou seu relacionamento com Kelce em setembro de 2023, logo após o início da temporada.

“Estou lhe dizendo, cara. Isso é negócio, cara.” Pré-nível adicionado. “Isso é tudo uma questão de negócios. Quantas vezes nós, CBS, vamos mostrar a ela? E vamos mostrar uma cena de chegada?

“O que é interessante é que se a NFL pagar por todas essas coisas, você sabe, poderia ser tipo, OK, nós cuidaremos de tudo isso, mas queremos poder atirar em você quando você chegar ao estádio, seja o que for. Você pensaria.”