Bordel de Nevada promete ‘Sextravaganza’ gratuita para equipe vencedora do Super Bowl

O vencedor do Super Bowl LVIII pode ganhar o Troféu Lombardi E muito dinheiro… porque TMZ Esportes soube que um bordel de Nevada está oferecendo ao vencedor do Big Game uma “sextravagância” – gratuitamente!

Dois trabalhadores do famoso bordel Chicken Ranch, Alice Pequena dar Addison Cinzadiga-nos que as reservas de seus serviços dispararam esta semana devido às festividades do Super Bowl em Las Vegas… e para agradecer à NFL por tudo, eles fizeram uma oferta de que os Niners ou Chiefs serão difíceis- pressionados a recusar se vencerem no domingo no Allegiant Stadium.

Os dois dizem que quem receber a dublagem terá acesso a uma “explosão orgiástica sem limites” no campus de 40 acres do estabelecimento.

O pacote, dizem os dois, inclui serviço de limusine gratuito, acesso ao bar, piscina, bangalôs VIP… e áreas especializadas em sexo. Eles acrescentaram que “nada está fora dos limites”… explicando que tudo o que os vencedores desejam é 100% por conta da casa.

“É justo que façamos a nossa parte e expressemos o nosso sincero agradecimento aos campeões deste ano pela sua contribuição inestimável para a nossa indústria”, disse Gray.

O bordel também está estendendo o convite aos WAGs dos jogadores… com Gray nos dizendo que não há necessidade de deixar outras pessoas importantes de fora.

“Se algum jogador quiser convidar sua esposa ou namorada, muitas de nossas mulheres são especializadas em sexo a três, orgias e sessões de swing”, disse Gray. “Todos os convidados, homens e mulheres, são bem-vindos a participar.”

Os dois nos dizem que sexo não é obrigatório para o acordo especial… dizendo que o time vencedor pode simplesmente aparecer para festejar longe do caos de Las Vegas, se assim o desejar.

“Vamos tratar os vencedores do Grande Jogo como os deuses do campo de futebol que são”, disse Little.



