Brad Pitt acusado de conduta ‘volátil’ após briga com o diretor de Legends of the Fall

Brad Pitt foi acusado pelo diretor Ed Zwick de exibir conduta “volátil” ao filmar no set do icônico filme de faroeste ‘Legends of the Fall’.

A estrela de ‘Era uma vez em Hollywood’ teria se envolvido em um confronto físico com Zwick durante as filmagens do clássico de 1994.

E em seu novo livro de memórias ‘Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood’, que diz que eles “gritaram”, o diretor de 71 anos diz que ele e Pitt “xingaram” e “jogaram” uma cadeira um no outro.

“Não sei quem gritou primeiro, quem xingou ou quem jogou a primeira cadeira. Eu, talvez? Mas quando olhamos para cima, a tripulação havia desaparecido. E esta não foi a última vez que isso aconteceu”, escreveu ele em seu livro, segundo trecho publicado pela Vanity Fair.

Em outro trecho, ele afirmou que Vencedor do Oscar costumava ficar “nervoso” entre as tomadas, quando era obrigado a explorar suas emoções mais profundas.

Ele também descreveu sua conduta como “volátil quando irritado”, e até sugeriu que o ator, de 60 anos, queria desistir do filme após a leitura da primeira tabela. O produtor Marshall Herskovitz o convenceu a ficar e ele foi escalado para o papel de Tristan Ludlow.

O comportamento de Brad Pitt sob os holofotes

Não é a primeira vez que Pitt é condenado por seu comportamento. Ele enfrentou uma investigação do FBI e uma investigação do Departamento de Crianças e Serviços Familiares de Los Angeles sobre alegações de abuso contra sua ex-esposa Angelina Jolie, que pediu o divórcio após citar “diferenças irreconciliáveis”.

Jolie alegou ao FBI que durante uma viagem de avião particular em 2016, Pitt parecia “que iria atacar” um dos filhos do casal depois que eles o chamaram de “p ****”, o que a levou a colocar seu então marido “em um estrangulamento” por trás, em uma tentativa de contê-lo.

No Dia dos Pais de 2020, seu filho adolescente, Pax, soltou um discurso selvagem sobre seu Pittchamando-o de “ser humano horrível” em uma postagem nas redes sociais.

“Feliz Dia dos Pais para este idiota de classe mundial !! Você repetidamente prova ser uma pessoa terrível e desprezível”, escreveu Pax.

“Você não tem consideração ou empatia por seus quatro filhos mais novos, que tremem de medo quando estão em sua presença. Você nunca entenderá o dano que causou à minha família porque é incapaz de fazê-lo.”