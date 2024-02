Brad Pitt e Angelina Jolie podem estar perto de finalizar o divórcio

Brad Pitt dar Angelina JolieO contencioso divórcio de pode estar perto do fim… com cada estrela dando um dos últimos passos importantes no caminho para um acordo de divórcio.

De acordo com documentos judiciais, obtidos pelo TMZ, Pitt e Jolie estão entregando suas divulgações financeiras finais à outra parte… o que é digno de nota, considerando que não houve muito movimento em seu caso de divórcio há pelo menos alguns anos.

Os termos finais de qualquer acordo geral de divórcio ainda não foram apresentados… mas os registros de quinta-feira indicam que um dos casamentos mais lendários e divórcios amargos da história recente de Hollywood está finalmente chegando ao fim.

Sempre que as partes em conflito em um divórcio apresentam documentos financeiros… isso significa que o fim está próximo.

Lembre-se… Brad e Angelina se conheceram no set de “Mr. and Mrs. Smith” em 2004, quando BP ainda era casado com Jennifer Aniston. O casal na tela permaneceu apenas amigo durante as filmagens, embora Brad tenha se separado de Jennifer cerca de um ano depois.

Brad e Angelina rapidamente moraram juntos depois que sua separação foi anunciada, e eles construíram uma grande família nos anos seguintes – com seis filhos em sua ninhada.

Brangelina ficou noiva em 2012 e se casou em 2014… mas Angelina pediu o divórcio apenas dois anos depois, em 2016, citando diferenças irreconciliáveis.

No mesmo ano, Pitt foi acusado de abusar fisicamente de pelo menos um de seus filhos – mesmo sendo liberado pelas autoridades após uma investigação… e ele também negou as acusações.

O processo de divórcio continuou a se estender bem depois disso… e um juiz finalmente decidiu que Brad e Angelina eram legalmente solteiros em 2019. Outros elementos do divórcio têm acontecido nos bastidores desde então… e agora, em ‘ 24, a linha de chegada se aproxima.

As coisas ficaram mais complicadas entre Brand e Angie – lembre-se, em 2021, Angelina vendeu sua parte de uma vinícola que ela possuía com Pitt … um movimento que acabou levando Pitt a processá-la por supostamente não ter obtido sua aprovação antes de vender para a empresa de um oligarca russo. Esse processo ainda está em andamento… e separado do caso de divórcio.



Embora outras batalhas legais ainda possam persistir… parece que o divórcio está quase fechado – e agora é apenas uma questão de tempo até que se torne oficial.