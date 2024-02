Brad Pitt está se reunindo com Quentin Tarantino para o último filme do diretor

Brad Pitt dar Quentin Tarantino estão de volta… a dupla se reunirá para o décimo e último filme do diretor, “The Movie Critic”.

Pitt ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua última colaboração com Q em “Era uma vez em Hollywood” de 2019… e sua primeira colaboração em “Bastardos Inglórios” de 2009 também gerou muitos elogios – então inscreva-se para outro A rodada de aclamações foi claramente óbvia para o ator, porque ele está voltando para o terceiro lugar com QT.

Prazo final relata que o novo filme está planejando um lançamento e produtor em 2025 Stacy Sher, que trabalhou no sucesso de 1994 do QT, “Pulp Fiction”, embarcou como produtor … então estará claramente em boas mãos. A Sony também supostamente adquiriu os direitos de distribuição do filme.