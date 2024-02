Brad Pitt flexiona o visual da era Gen-Z em chapéu bucket, Crocs

Confira… o homem de 60 anos arrasou em um conjunto todo branco na quinta-feira, completo com alguns dos acessórios favoritos da geração mais jovem – um chapéu balde e Crocs.

Se você não sabe… a geração mais jovem é obcecada por looks como esses – especialmente a Crocs, que fez parceria com propriedades como NASCAR e Pixar para atrair o público jovem.

Combinado com um moletom felpudo, BP parecia não apenas elegante, mas confortável como o inferno enquanto entrava em seu SUV preto.

Agora, por que Brad está ostentando esse estilo divertido e contemporâneo… temos algumas idéias – começando com seus seis filhos.

A estrela de cinema tem seis filhos que divide com a ex-mulher Angelina Jolie … o mais velho, Maddox tem 22 anos, e o mais novo, gêmeos Nox dar Viviane têm 15 anos – então, é perfeitamente possível que ele esteja tentando combinar seus próprios estilos de fogo.

Além disso… nosso garoto Brad tem mais sucesso do que quase qualquer um no jogo de namoro de celebridades no momento – ele tem sido associado a pessoas como Emily Ratajkowski dar Nicole Poturalski desde seu divórcio em 2016 – e ele tem uma nova mulher em sua vida.