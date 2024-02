Brad Pitt foi supostamente ‘volátil’ no set de ‘Legends of the Fall’

Brad Pitt era um ator jovem e inquieto no set de ‘Legends of the Fall’ nos anos 90 – assim afirma o diretor desse filme … que está pintando BP como apaixonado ao extremo.

Eduardo Zwick – que dirigiu o famoso romance épico, que lançou Brad em órbita como um galã e um ator de primeira linha – está lançando um novo livro chamado ‘Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood’.

Feira da Vaidade obtive alguns trechos do próximo livro de memórias … e há muitos escritos sobre Brad, que foi a estrela principal do filme como um dos irmãos Ludlow, o Tristan de espírito livre e coração selvagem.

Acontece que… o personagem e o homem que o interpreta podem não ter sido tão diferentes – pelo menos de acordo com Zwick, que diz que Brad poderia ser “volátil quando casado” enquanto eles estavam filmando. Mesmo desde o início, EZ afirma que Brad queria desistir logo após a primeira leitura da tabela.

Assim que conseguissem fazer com que Brad permanecesse, Zwick frequentemente entrava em conflito quando se tratava de tirar o melhor proveito de Brad – sem mencionar o que cada um deles queria do personagem… especialmente quando se tratava de mostrar diferentes lados de si mesmo como ator.

Ele escreve que Brad “ficava nervoso sempre que estava prestes a filmar uma cena que exigia que ele demonstrasse emoções profundas”. Zwick diz que queria que Brad se expressasse mais ao interpretar Tristan – mas diz que Brad o desafiaria e reagiria.

Zwick então diz que certa vez deu instruções de atuação a Brad na frente da equipe, e que eles tiveram uma discussão acalorada… que Zwick descreve desta forma: “Não sei quem gritou primeiro, quem xingou ou quem jogou a primeira cadeira. Eu, talvez? Mas quando olhamos para cima, a tripulação havia desaparecido. E esta não foi a última vez que isso aconteceu. Eventualmente, a tripulação se acostumou com nossas brigas e se afastou e nos deixou resolver. “

No final, eles conseguiram superar seus problemas criativos e terminar o filme – com Zwick terminando com uma nota positiva sobre Brad… chamando-o de “franco, direto” e “capaz de grande alegria”. Francamente, era exatamente assim que o próprio Tristan Ludlow era!

Também é muito engraçado que Zwick sinta que Brad não estava se emocionando o suficiente diante das câmeras – o fato é que, se você assistiu a esse filme, sabe que Brad vai até a parede como ator dramático… e há muitas lágrimas derramadas por seu personagem.

A maneira como Zwick caracteriza as coisas agora – faz você se perguntar se apenas vimos a emoção crua que Brad mostrou na tela grande porque o diretor realmente o pressionou para deixá-la sair.



