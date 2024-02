Brad Pitt presenteia Bradley Cooper com prêmio e elogia performance de ‘Ressaca’

O ator de 60 anos subiu ao palco do Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara na quinta-feira para dar ao seu compadre de 49 anos o prêmio de Melhor Artista do Ano por seu papel como Leonardo Bernstein em “Maestro” – filme que ele também dirigiu e co-escreveu.

Pitt destacou as complexidades sutis do desempenho de Cooper – dizendo que muitos dos momentos que Cooper torna ótimos têm muito pouco a ver com ele… melhorando o filme do lado da tela em certo sentido. Impressionante para um filme onde um dos personagens principais é um tigre!