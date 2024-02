Brandi Glanville ameaça processar NBC e Bravo por causa do drama de ‘Girls Trip’

Brandi Glanville está avisando a empresa controladora da Bravo e outras pessoas de que ela está preparada para levá-los ao tribunal por causa de todo esse drama de ‘Girls Trip’ em que ela foi envolvida … e expõe suas queixas em termos inequívocos em uma carta que seus advogados acabaram de disparar .

A estrela de ‘Real Housewives’ advogou pessoas como Marcos Geragos dar Bryan Freedman – advogados importantes em Hollywood – e eles enviaram à NBCUniversal uma carta de exigência na quinta-feira que ameaça um processo em nome de seu cliente… e eles estão dizendo à rede para preservar todas as evidências potenciais enquanto Brandi se prepara para o que pode ser uma confusão batalha jurídica.

A carta, obtida pelo TMZ, explica exatamente por que Brandi está pensando em processar aqui – e de acordo com sua equipe jurídica… ela se sente como se tivesse sido mastigada e cuspida pela Bravo e todas as outras partes envolvidas na produção e exibição de um programa. isso os torna milhões.

Eles são fortes, escrevendo… “No ano passado, a Sra. Glanville foi submetida a uma campanha cruel na mídia baseada em falsas alegações de má conduta sexual. A falsa narrativa, que a NBC e a Shed Media aparentemente decidiram fomentar, surge da experiência da Sra. Glanville em ‘Ultimate Girls Trip: Morocco.'”

Seus advogados acrescentam… “Embora a experiência tenha sido um pesadelo para a Sra. Glanville, está longe de ser a primeira vez que a Sra. Glanville foi usada e abusada pela NBC, Bravo, Warner Bros. e Shed Media. Na verdade, a Sra. . Glanville tem sido aproveitada há muito tempo pelas instituições com as quais ela está indelevelmente ligada pessoalmente, profissionalmente, financeiramente e na mente do público.

Os advogados de Brandi afirmam que, embora ela tenha sido leal à NBCU ao longo dos anos… ela só recebeu maus-tratos em troca – incluindo esta última saga com a colega ‘dona de casa’ Caroline Manzoque recentemente Processou Bravo alegando que foi vítima de má conduta sexual de Brandi durante as filmagens de ‘Girls Trip: Morocco’, mas BG se defende aqui.

Resumindo a história… Os advogados de Brandi dizem que a narrativa de Caroline de ser beijada e apalpada à força por Brandi durante as filmagens daquele programa foi na verdade consensual – com a equipe de Brandi alegando que Caroline estava convidando esse tipo de comportamento, que ela também alega ter sido facilitado e até incentivado pelos produtores durante as filmagens.

Seus advogados caracterizam seu papel em tudo isso como um “cordeiro sacrificial” e dizem que Brandi não vai aguentar mais… então ela está contando a Bravo e companhia. para se preparar para ir para a batalha.



nos estúdios TMZ