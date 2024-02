Brett Favre diz que conversou com Toby Keith dias antes de sua morte, ‘Ele estava simplesmente cansado’

Brett Favre diz que estava preocupado com seu bom amigo Toby Keith nos dias que antecederam a morte da estrela da música country… andaimes TMZ Esportes que depois de conversar recentemente com o músico, ele percebeu que o cara estava simplesmente exausto.

O ex-quarterback do Green Bay Packers disse que ligou para Keith há apenas duas semanas para ver como ele estava … depois de perceber que o homem de 62 anos não parecia tão bem depois de alguns Apresentações de dezembro em Las Vegas .

Favre – que nos disse que ligaria para Keith a cada três meses ou mais após seu diagnóstico de câncer de estômago – disse que o cantor do “Red Solo Cup” reclamou dos danos que a quimioterapia causou ao seu corpo durante … antes de acrescentar que Keith sementes cansadas.

“Acho que no final”, disse Favre, “ele estava apenas cansado”.

“Ele disse isso para mim quando conversamos”, continuou o Hall of Fame. “Eles disseram: ‘Brett, aconteça o que acontecer, estou bem com isso'”.

Favre – que fez amizade com Keith pela primeira vez em um show perto de Lambeau Field nos anos 90 – ficou com o coração partido com a notícia… embora estivesse claramente orgulhoso de como Keith lutou em seus últimos dias.