Brian Ortega aborda a perda chocante de Alexander Volkanovski: ‘Não parecia ser o mesmo Volk’

Brian Ortega não acredita que Ilia Topuria lutou contra o mesmo Alexander Volkanovski que lutou há quase três anos.

No último sábado, Topuria nocauteou Volkanovski na luta principal do UFC 298 e conquistou o título dos penas. Foi a primeira derrota do veterano de 35 anos na categoria peso e, como homem que já enfrentou o agora ex-campeão dos penas, Ortega diz que não tem certeza se era o mesmo Volkanovski que ele teve que enfrentar.

“Acabou de ser embaralhado na semana passada, mano!” Ortega quando questionado sobre a situação do peso pena durante o media day do UFC na Cidade do México. “Adereços para Ilia. Ele ganhou. Foi um nocaute impressionante, muito, muito devastador que ele conseguiu.

“Para Volk, estou tentando olhar para as duas perspectivas. Ou o plano de jogo de Topuria era muito bom, mantendo a calma, recuando, dando socos poderosos, e então Volk – para mim – não parecia ser o mesmo Volk. Aí, vendo ele e estando na frente dele, eu fico tipo, cara, você está se movendo diferente. Mas obviamente ele se ajusta a cada adversário que tem, então quem sabe? Mas estou curioso para ver o que vai acontecer agora no peso pena.”

Ortega desafiou Volkanovski pelo título dos penas no UFC 266 em 2021, perdendo por decisão unânime, mas quase conseguiu uma finalização incrível no terceiro round.

Infelizmente para Ortega, a vitória de Topuria pode ser ruim para ele. Mesmo antes de ganhar o título, “El Matador” afirmou que não daria chances de título a nenhum dos lutadores que perdessem contra Volkanovski, em vez disso disse que eles poderiam “todos ir e se aposentar”. Mas Ortega não parece muito incomodado com isso.

“Minha resposta é sempre: ‘Veremos’”, disse Ortega. “Veremos.”

Comecemos pelo princípio: Ortega tem seus próprios assuntos para cuidar antes de pensar em Topuria ou nas disputas pelo título. Neste fim de semana, “T-City” revanche Yair Rodriguez na co-luta principal de cinco rounds do UFC Cidade do México. A primeira luta terminou em polêmica depois que uma lesão no ombro no primeiro round impossibilitou Ortega de continuar, e agora, quase dois anos depois, ele finalmente retorna, e está antecipando um barnburner.

“Basicamente, começamos a nos aquecer”, disse Ortega sobre a primeira luta. “Estávamos muito secos, ainda tentando nos sentir, nos agarramos, nos batemos um pouquinho, sentimos a força um do outro. Ainda estava parcialmente naquela sessão de apalpação, então agora serão duas rodadas dessa sessão de apalpação e depois mais quatro rodadas extras. Vai ser uma boa luta.”

O UFC Cidade do México acontece neste sábado, na Arena CDMX, na Cidade do México.