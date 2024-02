Britney Spears compartilha uma foto retrospectiva de Jamie Lynn, Crops Out Mom Lynne

Britney Spears ‘postagem recente merece outra olhada … porque parecia um retrocesso inocente com sua irmã, mas pode ter sido uma crítica codificada a sua mãe.

A cantora e compositora de 42 anos acessou o Instagram na tarde de sábado para compartilhar uma linda foto de antigamente com sua irmã Jamie Lynn Spears … mostrando BS em uma gola alta preta com JLS vestindo o estilo chique dos anos 2000 com seu boné marrom e camiseta laranja brilhante.