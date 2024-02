Britney Spears critica Justin Timberlake por desculpas e chora pela mamãe

Britney Spears está vindo depois Justin Timberlake por retirar seu pedido de desculpas a ela de alguns anos atrás – e ela está voltando ainda mais para criticá-lo… e suas habilidades na quadra.

A estrela pop acaba de postar a foto de uma cesta de basquete com a lua ao fundo que parece uma bola passando. É uma foto legal, mas a legenda dela é ainda mais reveladora – porque ela meio que fica arrasada com o ex depois de sua pequena façanha na noite passada.

Ela escreve: “Alguém me disse que alguém estava falando mal de mim nas ruas!!! Você quer levar isso ao tribunal ou vai para casa chorando com sua mãe como fez da última vez???”

Britney acrescenta enfaticamente uma última escavação que é muito boa, TBH… escrevendo: “Não sinto muito!!!”



Claro, ela está se referindo a JT emitindo seu não pedido de desculpas na frente de uma multidão em Nova York na quarta-feira – quando ele se apresentou em um show de uma noite. Você deve se lembrar, pouco antes de começar ‘Cry Me a River’ – que é famoso por ser sobre Brit – ele disse… que gostaria de aproveitar a oportunidade para se desculpar com “absolutamente f*** ninguém.”

Muitos fãs de Britney ficaram chateados com o fato de ela ter mudado… especialmente, aparentemente, do nada. Veja bem, a própria Britney teve recentemente me desculpei para Justin sobre coisas em seu livro de memórias.

Também é interessante que Britney esteja trazendo à tona esse assunto do basquete novamente. Lembre-se, ela realmente cagou em sua habilidade no basquete (ou a falta dela) no final do ano passado, do nada.

Basicamente, ela diz que bateu muito nele quando eles estavam namorando… e que ele é uma merda. Agora, ela parece estar insinuando que ele ficou fora de forma por causa disso e talvez até tenha chorado.



