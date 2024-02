Britney Spears revida Justin Timberlake: “Vá chorar para sua mãe como da última vez”

Britney Spears não se conteve em sua resposta ao ex-namorado Justin Timberlakesombra aparente em relação a ela. A cantora de 42 anos acessou o Instagram para revidar, postando uma imagem de uma cesta de basquete com uma mensagem contundente. Britney escreveu: “Alguém me disse que alguém estava falando mal de mim nas ruas!!! Você quer levar isso ao tribunal ou vai para casa chorando com sua mãe como fez da última vez??? !!!”

Essa resposta inflamada veio depois que Timberlake, 43, aparentemente criticou Spears durante um show na cidade de Nova York. Ele disse: “Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar com absolutamente ninguém”, antes de apresentar seu hit de 2002 “Cry Me a River”, que foi inspirado na traição de Spears durante o relacionamento deles.

Os fãs reagiram rapidamente aos comentários de Timberlake, com um chamando-o de “um idiota” e outro exclamando: “Nããão, ele não traaaaassssh”.

A tensão entre os dois ex-namorados continua, com Spears revelando anteriormente em seu livro de memórias, “The Woman in Me”, que ela fez um aborto enquanto namorava Timberlake porque ele “não estava feliz” com a gravidez e “não queria ser pai.”

Spears elogiou recentemente o novo single de Justin

No entanto, no início da semana, Spears pediu desculpas publicamente por qualquer ofensa causada por seu livro de memórias, afirmando: “Sinto profundamente”. Ela também estendeu um ramo de oliveira para Timberlake, expressando sua admiração por sua nova música “Selfish”, dizendo: “Estou apaixonada pela nova música de Justin Timberlake, ‘Selfish’.

Esse elogio inesperado de Spears veio depois que sua base de fãs se reuniu para evitar que o single de mesmo nome de Timberlake chegasse ao topo das paradas, transmitindo e comprando sua faixa de 2011, “Selfish”.

A contínua troca pública entre os dois ex-namorados manteve fãs e meios de comunicação agitados. Apesar do drama, parece que Spears está fazendo um esforço para estender um ramo de oliveira, ao mesmo tempo que se mantém firme contra quaisquer ataques percebidos. À medida que a saga continua, fica claro que o drama entre Britney Spears e Justin Timberlake está longe de terminar.