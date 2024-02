Brittany Mahomes enfrenta reação dos fãs da NFL por causa da postagem de jato particular

NOs fãs do FL não ficaram satisfeitos com Brittany Mahomesa esposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomesantes do Super Bowl 58. Ela postou em sua história no Instagram voando em um avião particular, e os fãs foram rápidos em criticá-la por exibir seu privilégio.

RELACIONADO:

Alguns fãs expressaram sua frustração, com um deles dizendo: “Ninguém quer rastrear você. Meu Deus. O fato de ela ter coberto o número do avião.” Outro fã comentou: “Ela é tão desagradável. Eu a odeio.” É claro que a postagem de Brittany não agradou a muitos fãs da NFL.

No entanto, algumas pessoas especularam que Bretanha pode estar provocando intencionalmente seus críticos. Um fã sugeriu: “Acho que ela está cutucando seus inimigos. Eles esperam que ela seja desagradável, e é isso que chama mais atenção para ela. Negativo é melhor do que nada!” Essa perspectiva sugere que Brittany pode estar usando a controvérsia a seu favor, embora também tenha sido notado que seria mais positivo se ela se concentrasse em fazer boas ações.

Brittany Mahomes tem sido alvo de críticas dos fãs há algum tempo, e este recente incidente apenas colocou lenha na fogueira. No entanto, a atenção negativa não a impediu de compartilhar detalhes pessoais sobre seu relacionamento com Patrick.

Esta é a foto de Brittany que gerou polêmica.Instagram @brittanylynne

Brittany compartilhou detalhes de seu relacionamento com Patrick

Em uma entrevista recente, Brittany e Patrick Mahomes revelou como o relacionamento deles começou. Patrick admitiu: “Ela estava uma nota acima de mim, eu era uma espécie de melhor amigo, na zona de amizade para sempre”. Ele até compartilhou uma anedota engraçada sobre dar uma rosa a Brittany como uma piada, sem perceber que ela realmente acharia isso cativante.

Brittany explicou que foram seus amigos que a encorajaram a dar uma chance a Patrick durante o ensino médio. Ela relembrou: “Ele achou que era uma piada. Achei que era a coisa mais fofa do mundo.” O relacionamento deles mudou quando seus amigos começaram a gritar “Beije-o” na mesa de almoço, tornando as coisas estranhas, pois eles ainda eram apenas amigos. Isso acabou levando-os a começar a namorar.

O romance do ensino médio continuou durante a faculdade e eles finalmente se casaram em 2022. O casal agora tem dois filhos, uma filha e um filho.