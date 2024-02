Brittany Mahomes fervilha na sessão de fotos da Sports Illustrated dias antes do Super Bowl de Patrick Mahomes

Patrick Mahomes é o nome que está na boca de todos os fãs de esportes esta semana, já que o quarterback do Kansas City Chiefs pretende vencer seu terceiro Super Bowl no domingo. Mas a atenção se voltou brevemente para sua esposa Bretanha depois que foi anunciado que ela estrelaria como novata na última edição da Sports Illustrated.

Estrela da NFL Mahomes apareceu na capa da famosa revista em diversas ocasiões, então talvez ele fique feliz por sua esposa Bretanha está recebendo sua parte dos holofotes.

Sterling Mahomes reflete os exercícios de panturrilha e glúteos de Brittany com precisão

A mãe de dois filhos compartilhou a novidade na quinta-feira com uma série de imagens de seu ensaio fotográfico, ambientado na ilha caribenha de Belize.

Bretanha arrasou com uma variedade de maiôs e biquínis vermelhos em uma série de fotos diferentes, uma delas com ela descansando contra uma palmeira na praia.

O ex-jogador de futebol profissional é presença regular no Arrowhead Stadium e, com ou sem razão, chama tanta atenção fora do campo de futebol quanto o Chefes estrela hoje em dia.

Editor SI Swim Dia do DJ explicaram sua decisão de apresentar Brittany como seu famoso WAG este ano em sua edição especial do 60º aniversário em maio de 2024.

“Proprietária da equipe Kansas City Current NWSL, ex-atleta profissional, esposa e mãe, Brittany emerge como o epítome de uma potência moderna”, dizia a descrição.

“Fundador do primeiro estádio do mundo dedicado ao esporte feminino, BretanhaA jornada superou todas as expectativas, inspirando outros com sua tenacidade e determinação inabalável.

“Estamos orgulhosos de recebê-la na família SI Swimsuit, onde ela sem dúvida continuará a capacitar as mulheres em todo o mundo.”

Brittany Mahomes encantada com a oportunidade

Naturalmente, a oportunidade de aparecer em uma das mais renomadas revistas esportivas é algo que Brittany teve o prazer de aceitar e admitiu que ficou chocada quando recebeu a ligação.

“Estou realmente tão humilde e ainda incrédulo”, Mahomes disse a publicação.

“Como uma garota de Tyler, Texas, que realmente conhecia esportes, nunca em um milhão de anos pensei que estaria na edição de trajes de banho da SI. Estou muito grata por esta oportunidade.”