Centrando um Super Bowl é uma das emoções mais intensas que podem ser experimentadas, e quando se trata de um jogo tão disputado como o Chefes Vitória por 25 a 22 sobre o 49ers, as paixões transbordam. Isso foi demonstrado pelo quarterback Patrick Mahomes e a esposa dele Bretanha logo após o apito final.

O Super Bowl LVIIIjogou em Estádio Allegiant em Las Vegas, Nevada, foi apenas o segundo da história a ser decidido na prorrogação. São Francisco até assumiu a liderança na prorrogação, por 22 a 19, com um field goal de Jake Moody.

No entanto, isso não foi suficiente. Na próxima jogada, Mahomes liderado Cidade de Kansas de um lado a outro do campo, conectando um passe de três jardas com Mecole Hardmanque fez 25-22, dando o Chefes o título.

Após o apito final, familiares e amigos dos jogadores invadiram o campo para comemorar o bicampeonato, entre eles Bretanha e Mahomes’ dois filhos, Libra Esterlina e Bronze.

A celebração dos Mahomes

Bretanha e os pequenos estavam torcendo Patrício a partir do Estádio Allegiant caixas o tempo todo. Embora tenha um ano de idade Bronze cochilou durante parte da partida, na hora de comemorar, já estava mais do que acordado e atento a toda a ação.

Assim que o Chefes o triunfo foi declarado, Bretanha correu para abraçar o marido, que a recebeu de braços abertos. Ela carregava os filhos e os cobria de beijos em meio ao alvoroço que inundava o campo.

Toda a família também teve a oportunidade de subir ao pódio, onde Comissário Roger Goodell apresentou o Troféu Vince Lombardi para a equipe. De trás, Bretanha, Sterlinge Bronze olhou com orgulho Mahomes.

As comemorações continuarão por várias horas fora do estádio e, dentro de alguns dias, certamente veremos o Mahomes família reunida durante o desfile dos campeões, recebendo a admiração de Cidade de Kansas.