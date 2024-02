Brock Purdy descarta comparações com Lee Harvey Oswald: eles são realmente semelhantes?

Dia da Mídia do Super Bowl é um circo, para dizer o mínimo. Da repórter vestida de noiva que perguntou Tom Brady para casar com ele há alguns anos, às questões mais estranhas que se possa imaginar, os jogadores têm que superar tudo nesses eventos, e Brock Purdy acaba de experimentar isso em primeira mão.

Há alguns dias, circula na Internet uma teoria de que o São Francisco 49ers quarterback pode ter algum relacionamento com John F. Kennedy assassino infame, Lee Harvey Oswald.

A especulação, note-se, baseia-se unicamente na semelhança superficial entre os dois homens. Os rostos de ambos são relativamente semelhantes, e o corte de cabelo e a cor do cabelo acentuam essa semelhança.

Até então, é algo que se vê todos os dias na Internet, onde todo tipo de teorias malucas surgem e morrem a cada minuto. O problema começou quando um repórter achou que esse era um assunto que valia a pena perguntar ao quarterback, logo no início. Dia da Mídia do Super Bowl LVIII.

A pergunta incômoda

No meio da multidão da mídia ao redor Purdyum repórter perguntou a ele sobre as especulações que circulavam pela web: “Você já ouviu isso antes?”

Surpreso, mas assumindo o controle da situação, o quarterback respondeu: “Eu não; é a primeira vez que ouço isso.”

No entanto, o repórter voltou à briga, “O que você acha dessa comparação?” Depois de alguns segundos de hesitação, Purdy encerrou a questão com quatro palavras simples: “Sim, eu não sei.”

Purdy pronto para domingo

Antes e depois do momento estranho, Purdy lidou com a mídia como um veterano. O 49ers chamador de sinal admitiu que viveu uma “louco” jornada de ser o último selecionado no Rascunho de 2022 para se tornar um Super Bowl quarterback.

“Sabe, há um ano eu rasguei meu braço e não sabia como seria meu futuro e fui fazer uma cirurgia”, Purdy lembrado, “E agora aqui estamos, um ano depois. Para mim, é apenas ter uma mentalidade de gratidão”, ele afirmou.

Está tudo pronto para o Nove para enfrentar o Chefes de Kansas City no domingo às Estádio Allegiant em Las Vegas, Nevada, onde Purdy terá que mostrar a mesma postura e compostura que mostrou no Media Day se quiser sair com os braços levantados.