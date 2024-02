Brock Purdy é o próximo Drew Brees? O ex-vencedor do Super Bowl acha que poderia ser

Super Bowl LVIII faltam apenas alguns dias. Domingo à noite veremos o São Francisco 49ers enfrentar o Chefes de Kansas City no Estádio Allegiant em Las Vegas — onde o 49ers estão esperando que seus Seca de 29 anos no campeonato do Super Bowl finalmente chega ao fim.

Brock Purdy é um dos homens – e talvez o mais importante – encarregado de liderar São Francisco de volta ao topo do NFL montanha. Purdy ganhou fama como ex-“Senhor Irrelevante“que chocou muitos no futebol profissional com sua improvável elevação a zagueiro titular do título. E na quinta-feira, Purdy recebeu muitos elogios de um dos melhores zagueiros da história da NFL, cuja carreira começou de maneira igualmente desconhecida.

Brees: Purdy teve que se coçar e rastejar para acertar

Falando com Colin Cowherd de Fox Esportesantigo Santos de Nova Orleans estrela Drew Brees comentou sobre as semelhanças que viu entre ele e Purdy – um quarterback que, como Breesnão foi fortemente recrutado após o ensino médio e teve que lutar para conquistar seu lugar na NFL.

“Na maioria das vezes, quando entramos em campo durante nossos tempos de faculdade, éramos os azarões. Não estávamos ganhando o concurso de beleza. Teríamos que nos esforçar e rastejar e encontrar maneiras de vencer esses jogos, então estávamos em uma série de situações competitivas”, disse Brees. “Isso molda você. Isso conecta você de várias maneiras, e acho que certamente ajuda a prepará-lo para quando você entrar na NFL e a linha entre vencer e perder for tão tênue.”

Brees, em Las Vegas para o Super Bowl, compareceu Universidade de Purdue e entrou na NFL como escolha de segunda rodada do Carregadores de San Diego em 2001. Brees mostrou-se promissor ao longo de suas quatro temporadas com o Carregadoresmas a franquia decidiu deixá-lo agir livremente depois que ele sofreu uma lesão no ombro – uma escolha que permanece entre as piores da história do time.

Brees foi para Nova Orleans e imediatamente se tornou um quarterback de elite sob o comando do técnico Sean Payton. A dupla ganhou um Super Bowl juntos após a temporada de 2009, e Brees encerrou sua carreira em 2021 com 80.358 jardas de passe – o segundo maior na história da NFL.

“(Purdy) obviamente é um lançador de ritmo e timing, que é o que eu era, mas acho que ele nos mostrou que tipo de atleta ele era na semana passada, decolando e correndo, saindo do sistema e indo e vencendo aquele jogo na semana passada (contra o Leões de Detroit)”, disse Brees Vaqueiro.

Purdy se tornou o “orquestrador perfeito”

A ascensão de Purdy ao estrelato – desde o 262ª escolha no draft de 2022 para um Pro Bowl seleção em 2023 – levou muitos a dar crédito ao treinador principal Kyle Shanahan pelo sucesso do quarterback, e não pelo próprio quarterback. Haverá fãs e analistas usando o desempenho de Purdy no Super Bowl como uma espécie de “teste decisivo” para o primeiro Estado de Iowa chamador de sinal.

Mas Brees contestou a ideia de que Shanahansó os esquemas de Purdy são responsáveis ​​pelo sucesso de Purdy – por um lado, ele liderou a NFL em passer rating nesta temporadae ele definiu São FranciscoO recorde da franquia em jardas passadas em uma temporada.

“É preciso um cara que possa ajudar a orquestrar e gerenciar tudo isso”, disse Brees sobre operar no sistema de Shanahan. “E eu certamente vejo suas capacidades intelectuais, sua capacidade de gerenciar todas as mudanças e movimentos que estão acontecendo em cada jogada, como os marcos de movimento, todos os detalhes que fazem esse ataque realmente bem-sucedido, grande parte dessa responsabilidade recai sobre o quarterback, e ele lidou com isso com equilíbrio.”