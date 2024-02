Brock Purdy passará para o nível QB ‘Elite’ com vitória no SB, afirma Bryant McKinnie

Reproduzir conteúdo de vídeo



Bryant McKinnie diz que será hora de começar a respeitar seriamente Brock Purdyo nome de se o QB obtiver uma vitória no domingo … andaime TMZ Esportes ele considerará o chamador de sinal “elite” se for capaz de vencer Patrick Mahomes no Super Bowl LVIII.

McKinnie – que ganhou seu próprio SB na temporada de 2012 – disse que está impressionado com o que Purdy fez até agora em seus primeiros dois anos na liga… e se ele for capaz de mostrar isso mais uma vez em Las Vegas Vegas, o ex-atacante do Ravens diz que é melhor os detratores da BP prepararem suas flores.

“A certa altura”, disse o ex-atacante esquerdo, “você tem que começar a dar-lhe respeito e crédito pelo que ele tem feito”.

“Ganhar um Super Bowl definitivamente o colocará em um nível diferente, porque muitos quarterbacks não venceram nenhum.”

McKinnie disse que os fãs simplesmente não terão escolha a não ser colocar Purdy no top 10 do ranking se ele derrotar Mahomes no Allegiant Stadium.



Quanto a se a estrela do Chiefs conseguir a dublagem sobre Purdy – McKinnie disse que isso colocará Mahomes em um ar seriamente raro … nos dizendo que o jogador de 28 anos estará “em conversas” por uma vaga no Monte da NFL. Rushmore se ele conseguir fazer tudo.

Tem mais… McKinnie também falou conosco sobre seu ex-time de Baltimore, e não é difícil ver que ele está um pouco decepcionado com a forma como os Ravens foram eliminados dos playoffs.

Ele nos disse que desejava Lamar Jackson usou mais as pernas no jogo do Campeonato AFC contra o KC … dizendo sem rodeios: “se ele tivesse permanecido fiel ao seu jogo, teria sido um resultado diferente”.



