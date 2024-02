Brock Purdy se enfrenta com Mahomes e diz que está pronto para estragar a viagem de Taylor Swift ao Super Bowl

Brock Purdy fez hora extra Super Bowl noite de abertura. O quarterback do segundo ano do San Francisco 49ers começou dizendo que está pronto para estragar a viagem de Taylor Swift a Las Vegas e terminou permanecendo ao microfone para responder perguntas por vários minutos após o término da extravagância da mídia de segunda-feira.

Com os torcedores turbulentos dos Niners gritando seu nome e a selvageria ao seu redor na primeira vez em Sin City sediando a maior semana da NFL, Purdy demonstrou a mesma postura que demonstra sob pressão no pocket.

Ele deu respostas atenciosas, posou para fotos e até assinou um autógrafo enquanto respondia perguntas por cerca de 65 minutos.

A declaração ousada de Brock Purdy quando questionado sobre Taylor Swift

Com Patrick Mahomes ao lado dele no palco depois que o atual campeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs, encerrou sua sessão de mídia, Purdy respondeu a esta pergunta do apresentador da NFL Network, Scott Hanson: “Já é final do quarto período, você está preparado para decepcionar Taylor Swift?”

Purdy sorriu e respondeu: “Sim. Vou deixar por isso mesmo.”

Não é nenhuma surpresa que Swift tenha sido um tema quente, já que seu romance com o astro dos Chiefs, Travis Kelce, dominou as manchetes ao longo da temporada. Até o comissário da NFL, Roger Goodell, foi questionado algumas vezes sobre Swift durante sua entrevista coletiva de 53 minutos.

Purdy, um finalista para MVP da NFL, já levou o 49ers a duas vitórias de recuperação nos playoffs. Ele passou de último escolhido no draft de 2022 para uma vitória de ingressar no Hall da Fama do Futebol Profissional Joe Montana e Steve Jovem na história do campeonato de São Francisco.

Pursy diz que é ‘abençoado’ por fazer parte dos 49ers

Questionado se sabia todos os nomes dos 16 zagueiros escolhidos à sua frente em sua classe de draft, Purdy disse: “Acredito que Deus tem um plano para todos e fui o último a cair por um motivo. dos 49ers.”

Kelce, é claro, respondeu muitas perguntas sobre sua namorada. Swift conquistou sua quarta carreira vovó como álbum do ano no domingo, e Kelce disse que precisa “trazer algum hardware para casa”.

A noite de abertura do Super Bowl evoluiu para um espetáculo de circo muito antes de Las Vegas ter a chance de sediar o jogo do campeonato da NFL.

Mas não houve tanto comportamento escandaloso no Allegiant Stadium, uma surpresa, considerando que a cidade-sede é conhecida por ser exagerada.

O comediante Carrot Top perguntou ao técnico do Chiefs Andy Reid uma pergunta. Um repórter de uma emissora de televisão mexicana perguntou aos jogadores quais seriam seus nomes na luta livre da Lucha Libre e lhes deu máscaras. Membros do Blue Man Group entretiveram o público e ficaram para entrevistas e fotos.

No geral, foi inofensivo em comparação com as noites de mídia do passado.

Foi aqui que uma vez uma repórter apareceu com vestido de noiva e véu e pediu Tom Brady em casamento. Naquela época, era chamado de media day e acontecia na terça-feira.

Agora, é transmitido ao vivo pela televisão nacional em horário nobre.

Mais de 6.000 membros da mídia de 26 países foram credenciados para cobrir o primeiro Super Bowl em Las Vegas e eventos relacionados na capital do jogo da América.

Os 49ers buscarão vingança pela derrota no Super Bowl LIV em 2020

Os jogadores podem ficar impressionados se for a primeira vez. Os Chiefs pretendem vencer Super Bowls consecutivos e estão fazendo sua quarta aparição em cinco anos. Eles estão acostumados com essa atmosfera.

“É emocionante. É tudo emocionante”, disse Kelce. “Isso constrói e dá o tom para toda a semana. É o maior palco do mundo. … Neste ponto, eu simplesmente adoro isso, é um momento emocionante. É o tipo de coisa que acontece uma vez na vida, que Consegui aproveitar algumas vezes.”

Os Chiefs venceram o 49ers no Super Bowl há quatro anos em Miami.

Qualquer equipe que lide melhor com as distrações durante toda a semana terá uma chance maior de levantar o Troféu Lombardi no domingo.