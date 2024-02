Bruce Willis continua – O ator e Demi Moore comemoram o 30º aniversário de sua filha Tallulah

EUuma celebração emocionante, Hollywood estrelas Bruce Willis e Demi Moore uniram forças para celebrar sua filha mais nova Tallulah Willis 30º aniversário. Os orgulhosos pais compartilharam vislumbres da ocasião especial no Instagram, mostrando a família unida.

O icônico Hollywood casal, que divide três filhos, foi visto aconchegado ao redor da aniversariante, com Demi Moore exibindo um sorriso radiante em jeans e um cardigã preto folgado.

Apesar de Bruce Willis batalha de saúde contra a demência frontotemporal, ele parecia feliz e saudável, embrulhado em um lenço e traje casual.

Demi Moore expressou seu amor por Tallulah em uma legenda do Instagram, afirmando, “Dando amor à nossa #bruuski hoje em seu aniversário de 30 anos.”

As festividades de aniversário capturaram vários momentos, incluindo Tallulah ostentando um conjunto esportivo com os pais e posteriormente mudando para uma roupa com estampa de oncinha e coroa dourada.

Problemas de saúde não impediram Willis de comemorar

A família continuou a comemoração com um jantar de aniversário, onde Tallulah optei por uma camisa estampada branca e calça preta. Um vídeo mostrou a família cantando “Feliz aniversário” enquanto o bolo de aniversário se incendiava, acrescentando um toque de alegria à ocasião.

Tallulah’s comemoração de aniversário marcante ocorre em meio Bruce Willisdesafios de saúde, com a família reconhecendo publicamente seu diagnóstico de demência frontotemporal. Apesar dessas dificuldades, a família mesclada continua priorizando o vínculo e os momentos especiais.

A união da família Willis-Moore é evidente

Esta celebração emocionante é um testemunho do forte vínculo mantido por Bruce Willis e Demi Moore pós-divórcio. O ex-casal, que se separou em 1998 após quase 11 anos de casamento, co-criou com sucesso suas três filhas e continuou a apoiar um ao outro.

Como Bruce Willis enfrenta desafios de saúde, sua presença na celebração Tallulah’s aniversário destaca o amor duradouro e a unidade dentro do Willis Moore família.