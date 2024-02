Caitlin Clark à beira da história: a reação de Kelsey Plum ao recorde ser quebrado fala por si

Caitlin Clark está cada vez mais perto de estabelecer um novo recorde de maior número de pontos na história do basquete universitário feminino e tem o apoio total da atual detentora do recorde, Kelsey Ameixa.

O Estrela de Iowa teve outro desempenho de alta pontuação no sábado, somando 38 pontos no Vitória dos Hawkeyes por 93-85 sobre Maryland para marcar outra exibição impressionante.

Isso significa que ela já marcou pelo menos 30 pontos em seis jogos consecutivos e ultrapassou os 35 pontos nas últimas quatro partidas. Com sua última conquista, seu novo total geral a colocou em 3.462 pontos na carreira, passando para segundo lugar na lista de pontuação de todos os tempos.

Ela está agora a apenas 65 pontos de empatar Marco de pontuação na carreira de Plumque existe desde fevereiro de 2017, e a estrela da WNBA diz que não sente nada além de alegria para Clark enquanto ela vai para o registro.

Falando por videochamada do acampamento da seleção feminina de basquete dos EUA, ela disse aos repórteres: “Na verdade, estou muito grata por passar esse bastão. Estou muito feliz por ela”. [Clark].”

Ameixa superou o anterior A estrela do estado de Missouri, Jackie Stiles com mais pontos na história do basquete universitário feminino há sete anos, terminando sua carreira universitária em Washington um mês depois com 3.527 pontos.

Palavras de sabedoria de Plum

Ameixa foi aberta ao discutir sua saúde mental e sua batalha contra a depressão enquanto estava na faculdade, e admitiu que lutou sob a pressão de registrar – aconselhando fãs e especialistas a vá com calma com Clark, não importa o que aconteça.

“Eu me lembro, para ser honesto, [the record] foi um ponto muito baixo na minha vida”, Ameixa adicionado. “Parecia muita pressão, e minha identidade estava meio presa naquele álbum.

“Espero que todos na mídia dediquem tempo para entender isso. [Clark] não é apenas uma jogadora de basquete, mas uma jovem que tem sentimentos e emoções.

“Ela carrega isso com graça, mas há muito o que lidar com isso. No mínimo, certifique-se de mostrar amor a ela fora de sua apresentação. Ela vai quebrar isso. Estou animado por ela.”