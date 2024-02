Caitlin Clark continua quebrando recordes, ficando 18 pontos longe da marca de pontuação de todos os tempos da NCAA

EUNuma demonstração de domínio absoluto, Caitlin Clark mais uma vez gravou seu nome nos anais da história do basquete feminino da NCAA, apresentando outro desempenho impressionante que deixou os espectadores maravilhados.

LeBron James compara Caitlin Clark aos maiores artilheiros da NBA

A estrela da guarda do Iowa Hawkeyes deslumbrou Quarta-feira noite às Arena Williamsenquanto ela impulsionava seu time para uma vitória retumbante por 108-60 sobre o Esquilos de Minnesota.

Caitlin Clark quebrou o recorde feminino de Woodard

Clark’s A conquista monumental não surpreendeu os fãs e seguidores do esporte, já que ela tem buscado incessantemente a excelência ao longo da temporada.

Com um primeiro quarto fascinante que a viu marcar 15 pontos em quatro minutos, Clark preparou o terreno para uma noite recorde.

O destaque da noite ocorreu no meio do quarto período, quando Clark drenou mais uma cesta de três pontos, impulsionando-a ao auge da NCAA pontuação no basquete feminino.

Superando Lynette Woodard registro de longa data de 3.649 pontos de carreira com Kansas em 1981Clark solidificou seu status como a jogadora de basquete feminino com maior pontuação de todos os tempos.

O Olhos de falcão estrela agora é apenas 18 pontos atrás Pete Maravich marca 3.667 para o Recorde de pontuação da NCAA entre homens e mulheres.

Ela terá a chance de quebrar o recorde na próxima Domingo contra Estado de Ohio.

Clark pronto para terminar a temporada em alta

Em meio à atmosfera elétrica de um esgotado Arena Williamsmilhares de Olhos de falcão fãs que esperaram horas no frio para entrar no local testemunharam Clark’s conquista histórica.

Em um desempenho triplo-duplo para todas as idades, Clark registrou surpreendentes 33 pontos, 12 assistências e 10 rebotes, solidificando ainda mais seu lugar entre a elite do jogo.

Clark acertou 12 de 20 no geral e acertou 8 de 14 na faixa de 3 pontos.

Este foi seu segundo triplo-duplo consecutivo e o sexto da temporada.

Ela tem 17 no geral, atrás apenas de Sabrina Ionescu (26) na NCAA livros de registros.

À medida que a temporada entra na reta final, a jornada de Clark está longe de terminar.

Com Iowa pronto para enfrentar Nº 2 do estado de Ohio no final da temporada regular, seguido pelo Torneio dos Dez Grandes e a Torneio da NCAAClark tem amplas oportunidades para agregar à sua já ilustre carreira.

Enquanto ela se prepara para liderar seu time na pós-temporada, todos os olhos estarão voltados para Caitlin Clark enquanto ela busca consolidar seu legado como uma das maiores jogadoras do NCAA história do basquete feminino.