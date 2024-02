Caitlin Clark é uma mina de ouro para a NCAA. Quais são as consequências de sua popularidade?

Caitlin Clark é um fenômeno na quadra. O talento e o carisma do Iowa Hawkeyes’ o armador revolucionou NCAA basquete feminino a tal ponto que os torcedores lotam seus jogos, o que trouxe algumas consequências inesperadas.

Entre os resultados mais óbvios Clark’s popularidade são os estádios lotados em todos Olhos de falcão jogo. Independentemente de ser em casa ou fora, qualquer um dos Iowa jogos é uma lotação garantida, que engorda os bolsos dos times e do campeonato.

A influência do jogador no NCAA finanças atingiu um tal grau que alguns chamaram este fenômeno inesperado “Clarkonomia”, comparando-o com o boom que Taylor Swift desencadeou no NFL.

O NCAA está mais do que satisfeito com a forma como Clark revolucionou o basquete feminino. Ela e Anjo Reese do Tigres da LSU revitalizaram o basquete feminino de uma forma que ninguém esperava. No entanto, nem todos beneficiaram deste boom.

As consequências para os fãs

Do outro lado da moeda está a forma como os estádios lotados e Clark’s popularidade impactaram os preços dos ingressos.

Um exemplo claro disso é o Olhos de falcão’ visita a Nebrasca em 11 de fevereiro. Com 3.462 pontos na carreira, Clarke está prestes a quebrar Kelsey Plum’s recorde de carreira de 3.527 pontos, e a maioria espera que isso aconteça no jogo contra o Descascadores de milho.

O estádio já está esgotado e a revenda de ingressos começa às US$ 145, além de outras taxas gerais de admissão. Os ingressos em nível de tribunal são pelo menos US$ 1.000e a revenda aumentará essas taxas conforme a data se aproxima.

Como chegamos a isso?

Clark’s o carisma é uma parte fundamental de sua popularidade. A outra grande parte é seu talento, que começou a aparecer nas finais de 2023, quando a armadora fez jogos consecutivos de 41 pontos no Elite Oito e a Últimos quatro.

A partida final a colocou frente a frente com LSUsReesee embora o Tigres ganhou o título, Clark não passou despercebida, e uma imagem dela e Anjo Reese juntos foram um testemunho do aumento meteórico da popularidade de ambos os jogadores.