Caitlin Clark prestes a quebrar o recorde de pontuação: Quanto custam os ingressos para ver a estrela de Iowa?

Catlin Clark está se aproximando do NCAA O recorde de pontos feminino da Divisão I de todos os tempos, faltando apenas cinco jogos para o final da temporada regular, e os fãs estarão clamando para vê-la atingir seu marco.

O Armador do Iowa Hawkeyes está a apenas oito pontos de estabelecer um novo recorde ao se aproximar O total de longa data de Kelsey Plum.

O recorde de pontuação de Caitlin Clark na NCAA é questionado pelo filho de Pistol Pete

Em 2017, armador de Washington e atual Plum, estrela do Las Vegas Aces estabeleceu o recorde de pontuação de todos os tempos com 3.527 pontos – superando o recordista anterior Jackie Stiles. No momento em que escrevo, Clark está em uma ótima posição para ultrapassar Plum com 3.520 pontos.

Em sua última disputa, o segundo time classificado de Iowa foi derrotado pelo Nebraska Cornhuskers por 82-79, apesar Clark marcando 31 pontos para colocá-la em linha com sua média da temporada de 32,1 pontos por jogo.

Somente uma cruel reviravolta do destino poderia impedi-la de quebrar o recorde estabelecido por Ameixa e postando um novo benchmark. Dado o seu retorno médio, seria realista esperar Clark marcar pelo menos 100 pontos antes do final da temporada, então oito devem ser uma meta fácil para o jogador de 22 anos.

É provável que ela estabeleça o recorde em sua casa, a Carver Hawkeye Arena, contra o Carcajus de Michigan na quinta-feira, 15 de fevereiro. Os ingressos para o jogo ainda estão disponíveis, mas estão sendo vendidos rapidamente, à medida que os fãs fazem lances para ter a chance de testemunhar a história em formação.

Como comprar ingressos para ver Caitlin Clark e os Iowa Hawkeyes

O único obstáculo para os fãs entusiasmados é que os ingressos custarão mais do que um jogo médio de basquete universitário, com os ingressos mais baratos tão alto quanto US$ 246 em alguns sites como Vivid Seatsque é uma plataforma secundária de ingressos que oferece um processo de transação seguro e 100% de garantia do comprador.

Compare isso com os ingressos para o torneio Big Ten – Basquete Feminino em março, onde a entrada começa a partir de US$ 75. No entanto, o próximo jogo dos Hawkeyes contra o Indiana em Bloomington ainda tem ingressos disponíveis por US$ 65, ou seja, se Clark perdesse o jogo do Michigan, ela poderia ter a chance de postar o recorde lá.

Mas se Clark quebra o recorde, pode muito bem valer a pena gastar para testemunhar um momento histórico no basquete feminino.