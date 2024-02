Caitlin Clark provoca aumento recorde nos preços dos ingressos para o próximo confronto entre Ohio State e Iowa

TA temporada regular está terminando em Basquete feminino da NCAAe as principais equipes do esporte estão disputando uma posição à frente do Torneio da NCAA próximo mês. O Buckeyes do estado de Ohio e a Caitlin Clark-alimentado Hawkeyes de Iowa estão ambos na conversa do campeonato – e o Dez Grandes potências devem se encontrar pela última vez nesta temporada, depois de disputar um clássico da prorrogação no mês passado.

Na verdade, com a expectativa tão alta para esse confronto crucial, os preços dos ingressos dispararam para assistir ao tango desses dois times do top 10. 03 de março. ClarkA presença de – e sua busca pelo recorde de pontuação universitária de todos os tempos – tornaram este jogo o mais caro da história do basquete feminino.

Ingressos acima de $ 450

Preços listados no fornecedor TickPickO site da mostra que um ingresso não geral para assistir ao segundo classificado Estado de Ohio assumir o sexto lugar Iowa custará ao participante pelo menos US$ 491 – sem taxas de manuseio e serviço, mostrando a enormidade desta competição, mesmo que o campeonato da temporada regular da Big Ten já esteja encerrado.

Ohio State conquistou uma parte do título Big Ten no domingo, depois de derrotar o Tartarugas de Marylandque executou o Buckeyes‘ recorde da conferência para 15-1. Iowa e Indiana ainda podem garantir uma parte do título, mas isso exigiria que o estado de Ohio perdesse seu próximo jogo contra Michigane para ambos os perseguidores vencerem – o que significa que Clark teria que planejar uma vitória sobre os Buckeyes no domingo, dando a este confronto ainda mais significado (como se os preços dos ingressos não refletissem isso).

O confronto anterior nesta temporada entre o Olhos de falcão e os Buckeyes foram para a prorrogação, e o estado de Ohio se recuperou Colombo para Vitória por 100-92. Clark perdeu 45 pontos e sete assistências em 42 minutos, enquanto o atacante Buckeyes Cotie McMahon marcou 33 pontos e pegou 12 rebotes.