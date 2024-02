Caitlin Clark quebra recorde de maneira impressionante: como ela fez história na NCAA!

Caitlin Clark consolidou seu nome nos livros de história das mulheres NCAA basquetebol. O Hawkeyes de Iowa guarda cumpriu previsões e bateu o recorde de maior número de pontos na carreira, superando Kelsey Plum’s marca anterior.

Clark entrou no jogo contra o Carcajus de Michigan com 3.520 pontos, apenas sete pontos atrás Ameixa 3.527, ambientado durante a temporada de 2017. Com o disco ao seu alcance, Clark fez história no primeiro quarto do jogo.

O tiro histórico ocorreu com 7:44 minutos restantes do primeiro quarto da partida, que aconteceu às Estádio Kinnick no Universidade de Iowa.

Clark recebeu um passe na quadra de seu time, driblou alguns metros e lançou o chute logo após a linha do meio. A bola passou pela rede sem tocar na borda, fazendo com que a torcida entrasse em erupção aplausos para comemorar a conquista histórica do jogador da casa.

O que vem por aí para Clark

Analistas e fãs anteciparam Clarkquebrando o recorde durante o jogo de seu time contra Nebrasca na segunda-feira. No entanto, o Descascadores de milho ofereceu mais resistência do que o esperado, atrasando Clark’s celebração para o próximo jogo.

Nesta temporada, o Iowa a guarda teve média de 32,1 pontos por jogo, com sua menor pontuação sendo 21 pontos contra o Águias da Costa do Golfo da Flórida no final de novembro. Esses números deram a certeza de que o recorde seria quebrado neste jogo.

Com mais quatro jogos restantes na temporada regular Clark está preparada para estabelecer um padrão elevado para as gerações futuras. O Olhos de falcão ainda tem partidas contra Indiana, Illinois, Minnesotae Estado de Ohio.

A polêmica sobre a transmissão

Clark’s a conquista foi um tanto ofuscada pela controvérsia em torno da transmissão. O jogo estava disponível exclusivamente no Pavão serviço de streaming, de propriedade de NBCUniversal.

Como esperado, os fãs expressaram seu descontentamento com o da rede decisão nas redes sociais, exigindo que o jogo fosse transmitido na televisão tradicional. Apesar dos protestos, a rede manteve o plano e o jogo só ficou disponível via transmissão.