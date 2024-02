Caitlyn Jenner não tem planos de processar a Disney com o apoio de Elon Musk

Caitlyn Jenner sementes para implorar Elon Musk‘s para lutar contra a Disney depois de ser retirada de “The Kardashians” – mas ela não está realmente perseguindo isso… TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que Caitlyn não tem planos de processar a Mouse House e estava simplesmente esclarecendo sua experiência com o estúdio comentando na postagem original do EM… onde ele disse explicitamente que forneceria suporte jurídico (ou seja, financiamento ) para aqueles que se sentiram discriminados pela Disney ou suas subsidiárias.

O Hulu (subsidiária da Disney) nunca me colocou no programa da minha família – eu estava presente desde o primeiro dia – quando mudou do E! -Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 7 de fevereiro de 2024

O comentário de Caitlyn na postagem de Elon dizia … “O Hulu (subsidiária da Disney) nunca me colocou no programa da minha família – eu estava presente desde o primeiro dia – quando mudou do E!” À primeira vista, certamente parecia que ela estava falando sério… especialmente porque Elon parecia estar seriamente provocando.

Agora, embora nossas fontes nos digam que CJ não tem planos de aceitar sua oferta de processo de Elon agora, se surgir alguma informação bombástica do reality show dos Kardashians no Hulu que empurre o envelope contra Caitlyn… fomos informados de que ela possivelmente revisitaria a ideia.

Você deve se lembrar… Caitlyn estrelou quase todas as 20 temporadas do E! ‘Keeping Up With The Kardashians’ ao lado de sua ex-esposa Kris Jennerseus enteados Kourtney, Kimdar Khloée filhas biológicas Kendall dar Kylie. Caitlyn nunca apareceu na série renovada, “The Kardashians”, quando esta foi transferida para o Hulu em 2022.

No mês passado, CJ expressou frustração semelhante com o não convite da Disney ao responder a uma postagem X de um consultor político Richard Grenellque criticou a rede por sua postura “partidária”.

A estrela do reality comentou na época… “Eu me pergunto se é por isso que eles me demitiram do reality show da minha família quando ele mudou para o Hulu (@Disney), do E!.

Cailyn acrescentou – “Que pena… lembro-me de quando Bob Iger era um manobrista jovem e trabalhador, carregando minhas malas, logo depois que ganhei as Olimpíadas.”

GELADO… Elon está financiando ex-atriz de “Mandaloriano” Gina CaranoO processo de … onde ela afirma que Disney + e LucasFilm a demitiram injustamente de seu emprego depois que ela postou suas opiniões políticas nas redes sociais.

É por isso que essa conversa de Caitlyn está acontecendo – porque Elon está legitimamente colocando seu dinheiro onde está nesta questão contra a Disney.

De volta a Caitlyn… as coisas podem não ter funcionado com “The Kardashians” – mas ela passou de reality shows para a FOX, trabalhando para a rede como colaboradora da Fox News, o que ela está gostando muito.



