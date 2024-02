Caixa Tem bloqueado? Resolva antes de repasse do Bolsa Família

Milhões de pessoas receberam o direito de sacar valores referentes a direitos trabalhistas em janeiro, e isso também vem acontecendo em fevereiro. A Caixa Econômica Federal, responsável pelos repasses no país, também realiza o pagamento do Bolsa Família, o principal programa de transferência do Brasil.

Na próxima sexta-feira (16), o primeiro grupo de segurados receberá o direito de sacar os valores do benefício social. O resgate poderá ser feito através do Caixa Tem, que possui uma importância fundamental para milhões de pessoas no país.

Entretanto, nem todos estão conseguindo acessar os valores referentes a abonos ou benefícios devido ao bloqueio do app Caixa Tem. Esse problema atinge milhares de pessoas, mas pode ser solucionado com certa facilidade.

Saiba mais sobre o Caixa Tem

O Governo Federal possui uma relação de longa data com a Caixa Econômica. Em resumo, o banco é responsável pelo pagamento de diversos benefícios aos brasileiros, repassando os valores pagos pelo governo, e isso acontece através do Caixa Tem.

Em resumo, o lançamento do app ocorreu em 2020, e o seu crescimento ocorreu de maneira expressiva em poucos anos de existência. Tendo surgido com o objetivo de reduzir as dificuldades provocadas pela pandemia da covid-19, o Caixa Tem possui uma importância vital nos pagamentos atuais de vários benefícios e abonos à população.

Todos os meses, milhões de pessoas utilizam os serviços oferecidos pelo aplicativo. Contudo, vários usuários enfrentam dificuldades ao terem o acesso ao aplicativo bloqueado, passando dias ou até mesmo semanas sem conseguir recuperar o acesso ao app.

Veja alguns cuidados para não ter o app bloqueado



A maneira de utilizar o Caixa Tem é bastante simples e prática, sendo necessário apenas a realização de um cadastro. Da mesma forma, há passos bem simples para que o usuário desbloqueie o aplicativo e volte a acessar os serviços oferecidos.

Ninguém está livre de ter a conta do Caixa Tem bloqueada. Entretanto, existem alguns fatores que aumentam as chances de que isso aconteça. Em síntese, o bloqueio funciona como uma maneira de proteger os dados dos usuários de acesso de terceiros, que podem utilizá-los para fins irregulares.

Portanto, os principais fatores que provocam o bloqueio no aplicativo são:

Desatualização cadastral;

Documentação pendente;

Falhas técnicas;

Múltiplas contas;

Suspeitas de fraude;

Tentativa de login incorreta.

Em suma, o usuário deve evitar as ações citadas para diminuir as chances de bloqueio. É importante manter os dados atualizados e nunca compartilhar dados de acesso com outras pessoas.

Veja como recuperar a senha de acesso do Caixa Tem

Muitas pessoas ficam impossibilitadas de utilizar os serviços do Caixa Tem devido à perda da senha de acesso do app. No entanto, existem passos simples para recuperar a senha e volta a usar o aplicativo. Veja abaixo o que fazer:

Informe o seu CPF;

Clique em “Próximo”;

No campo de senha, selecione “Recuperar senha”;

Digite novamente o seu CPF;

Clique em “Continuar”.

Após esses passos, o usuário receberá um aviso do aplicativo, informando que as instruções de recuperação da senha foram enviadas para o e-mail cadastrado. Nesse ponto, há outro passo a passo a ser seguido:

Acesse o endereço eletrônico cadastrado;

Abra a mensagem do Caixa Tem;

Clique em “Link para redefinir credenciais” enviado pelo app para o seu e-mail;

Na guia aberta, a pessoa deverá digitar uma nova senha. Em seguida, o site pede a confirmação da nova senha e, ao clicar em “Continuar”, o processo terá sido validado. O usuário poderá anotar a nova senha em algum papel ou no próprio celular para não perdê-la novamente.

Posso recuperar o acesso do app sem o e-mail?

O aplicativo do Caixa Tem informa as instruções para recuperar a senha de acesso através da mensagem enviada ao e-mail cadastrado. Contudo, o usuário que não conseguir acessar este e-mail ainda pode recuperar o acesso ao Caixa Tem.

Segundo a Caixa, existem duas maneiras de recuperação da senha do Caixa Tem sem o e-mail cadastrado. No primeiro caso, o usuário deverá se encaminhar a uma agência da Caixa Econômica, local em que terá suporte para recuperar a senha e, consequentemente, voltar a utilizar os serviços do aplicativo.