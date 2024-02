Caleb Williams acabou de dar uma grande dica sobre seu futuro na NFL?

USC quarterback Calebe Williams‘ NFL o destino continua a ser um tema de forte intriga e vigoroso debate. Willians poderia facilmente ser a escolha número 1 do Ursos de Chicago em abril Draft da NFLapesar dos rumores recentes de que Chicago não é o primeiro Troféu Heisman destino preferido do vencedor – levando a rumores de que o Ursos poderia negociar a melhor seleção do draft pelo segundo ano consecutivo.

RELACIONADO:

Uma equipe que certamente estaria interessada em adquirir a primeira escolha geral de Chicago é o Comandantes de Washington, uma franquia há muito moribunda que busca um novo começo com um novo front office e uma nova equipe técnica. E Williams pode ter simplesmente informado que Washington é onde ele deseja começar sua tão esperada carreira na NFL.

Jason Kelce derrete os corações dos fãs da NFL ao brincar com suas filhas

Caleb parabeniza Kliff

Em um Histórias do Instagram post na noite de domingo, Williams deu sinceros parabéns ao Comandantes‘ novo coordenador ofensivo. Normalmente, isso pode não justificar muito mais do que uma rápida olhada e uma rolagem para a próxima história, mas a mensagem de Williams era para Penhasco Kingsburycontratado para comandar o ataque do novo técnico Dan Quinnequipe em DC

Kingsburyo ex-técnico do Cardeais do Arizona, foi o coordenador ofensivo de Williams na USC durante a temporada de 2023. O Troianos sofreu uma campanha decepcionante de 8-5 – e a Williams ficou de fora do final da temporada Tigela de férias vitória – mas seu ataque foi um dos mais potentes do país sob Kingsbury.

Além de seu claro respeito pelo coordenador, Williams é nativo de DC – ele nasceu na capital do país e foi criado nas proximidades Bowie, Maryland. Como Kingsbury acabou de ser contratado pelo time da cidade natal de Williams, pode-se traçar uma linha entre os elogios do quarterback a Kingsbury e seu desejo de jogar pelos Commanders em vez de outros times.

Os comandantes estão escolhendo uma posição muito baixa para Caleb?

Mesmo que o jogador e a comissão técnica queiram que a mudança aconteça, a viagem de Williams para Washington é complicada pelo fato de que os comandantes estão escolhendo o segundo lugar geral em vez do primeiro. A menos que estejam convencidos de que os Bears negociarão a escolha – ou tenham informações que sugiram que Chicago escolherá um wide receiver no topo do draft – o front office dos Commanders, liderado pelo gerente geral do primeiro ano, Adam Peters, terá para reunir os recursos necessários para adquirir a seleção geral número 1.

Com o rascunho ainda 80 dias de distância, ainda podem acontecer muitos movimentos que colocariam Washington em posição de escolher Williams como seu novo quarterback da franquia. Uma pessoa torcendo por um reencontro entre Williams e Kingsbury não é outro senão Lincoln Riley – Ex-chefe de Kingsbury e ex-técnico de Williams na USC.

“Eles têm um ótimo relacionamento”, disse Riley na segunda-feira. “Foi incrível para Caleb ter Kliff.”