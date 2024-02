Caleb Williams é um Patrick Mahomes 2.0?

Lincoln Rileyo ex-técnico do Oklahoma e USCexpressou sua admiração por Calebe Williams‘ potencial, mas permanece cauteloso ao fazer comparações com a estrela da NFL Patrick Mahomes. Riley reconhece as semelhanças físicas entre Williams e Mahomes, reconhecendo o atletismo de elite e o talento nos braços do jovem quarterback. No entanto, ele não chega a endossar totalmente a ideia, enfatizando a necessidade da Williams trilhar seu próprio caminho e não ser sobrecarregada por comparações prematuras.

Referindo-se ao burburinho em torno Williams e Mahomes desde dezembro de 2022, Riley observa os paralelos físicos inegáveis ​​entre os dois zagueiros. “Existem algumas comparações físicas. Tipo, sem dúvida. Ambos grandes atletas, ambos têm braços realmente de elite, caras que podem arremessar de todos os tipos de plataformas diferentes, podem realmente fazer qualquer coisa de uma perspectiva de arremesso que você possa imaginar”, comenta Riley, reconhecendo Potencial de Williams.

No entanto, Riley permanece fundamentado em sua avaliação, destacando as disparidades de experiência entre Williams e Mahomes. Ele aponta o extenso tempo de jogo de Mahomes na faculdade e no ensino médio, contrastando-o com o mandato relativamente mais curto de Williams.

“Pat teve muito mais experiência do que Caleb até agora. Quer dizer, Pat jogou muito na faculdade, Pat não perdeu o último ano do ensino médio”, explica Riley, destacando a importância da experiência na formação desenvolvimento de um quarterback.

Eles ainda não são comparáveis

Apesar de reconhecer o talento físico de Williams, Riley ressalta os desafios que o jovem quarterback terá pela frente. Embora Williams possa possuir atributos semelhantes aos de Mahomes, Riley enfatiza a importância de Williams traçar seu próprio caminho para o sucesso. “Para continuar a subir para um cara como o nível dele, haverá um grande processo lá. Mas eu certamente não deixaria isso passar por ele”, comenta Riley, reconhecendo o potencial da Williams e ao mesmo tempo moderando as expectativas.

Num cenário desportivo frequentemente caracterizado por hipérboles e afirmações exageradas, a abordagem comedida de Riley oferece uma perspectiva refrescante. Ao enfatizar a necessidade de Williams se desenvolver em seu próprio ritmo e não ser oprimido por comparações prematuras, Riley ressalta a importância de nutrir jovens talentos no mundo do futebol.