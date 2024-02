Caleb Williams tem o poder de evitar ser convocado pelos Bears: que outro time ele poderia escolher?

Calebe Williams é um dos maiores talentos disponíveis para o Draft de 2024 da NFLe a maioria está convencida de que o Ursos de Chicago fará dele a primeira escolha geral. Porém, existe um cenário em que isso não acontece, para alívio das outras três equipes do NFC Norte.

Calebe WilliamsUSC; Drake Maye, da Carolina do Norte; LSUs Jayden Daniels; Michael Penix Jr., de Washington; e Oregon Bo Nix são os cinco principais quarterbacks em potencial para o Rascunho de 2024.

Ultima temporada, Chicago terminou com um cartel de sete vitórias e dez derrotas, o que os levou ao último lugar da Divisão Norte do Conferência Nacional (NFC) e querem evitar esse destino na próxima temporada.

Seu quarterback, Justin Campos, está em sua terceira temporada como profissional e, embora seus números fossem bons, 2024 seria o último ano de seu contrato de estreia e a equipe seria obrigada a renegociar ou dispensá-lo. É aqui que Willians entraria.

O palco principal do draft de abril

O Ursos têm a primeira escolha geral no draft, e a maioria dos analistas concorda que farão Willians desta vez. Chicago também tem a nona escolha geral, com a qual eles podem selecionar qualquer receptor top ainda disponível, como o da LSU Malik Nabers.

Chicago também precisa fortalecer sua linha ofensiva, principalmente as posições internas, e sua defesa pode aproveitar uma vantagem. Porém, a tentação de ter uma dupla QB-WR liderada por Willians pode ser demais para deixar passar.

Existem muitos cenários para listá-los todos, mas existem alguns muito plausíveis em que Willians acabaria em outras equipes, e o Comandantes de Washingtonque têm a segunda escolha geral, são a primeira escolha.

ele cenários secundários

O primeiro cenário seria esse Chicago concorda em trocar sua primeira escolha em troca de uma oferta muito interessante de qualquer outro time. Afinal, a franquia conseguiu essa virada graças a um acordo semelhante com o Carolina Panteras no rascunho de 2023.

O segundo cenário é mais improvável, mas já aconteceu pelo menos uma vez antes, quando Eli Manning ameaçou em 2004 ficar de fora de toda a sua temporada de estreia para forçar o Carregadores de San Diego negociá-lo com o Gigantes de Nova York.

Deve-se lembrar que as recentes mudanças no NCAA deu aos atletas a capacidade de comercializar a sua imagem e marca, o que lhes deu uma vantagem económica considerável, conhecida como NADA. Com US$ 3,5 milhões, Willians tem o segundo maior NIL em NCAA futebol, dando-lhe um sério poder de negociação.

Neste segundo cenário, Willians poderia puxar um Tripulaçãoameaçar o Ursos ficar de fora a temporada inteira e pressionar por uma troca, provavelmente para o Comandantes.

Porque o Comandantes em particular? Porque seu novo coordenador ofensivo é Penhasco Kingsburyantigo USC treinador adjunto, que poderia influenciar a decisão do jovem quarterback. Além disso, Willians é um WashingtonDC, nativo e a vontade de jogar perto de casa podem influenciar sua decisão final.