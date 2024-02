Cam Newton se mantém firme nos comentários do ‘gerente de jogo’ de Brock Purdy, apesar da vaga no Super Bowl

PO uarterback Brock Purdy, do San Francisco 49ers, se viu no fogo cruzado de opiniões divergentes, principalmente do ex-astro da NFL Cam Newton.

Newtonque já havia rotulado Purdy como um “gerente de jogo”, reafirmou sua posição no recente 4º e 1º show.

Newton: Purdy é o décimo melhor jogador dos 49ers



Apesar de Purdy’s desempenho estelar, liderando o 49ers ao Super Bowl LVIII e sendo nomeado um MVP da NFL finalista, Newton insiste que ser gerente de jogo é uma avaliação factual, dizendo: “para ser rotulado como um divisor de águas, Purdy tem que ser o melhor jogador no lado ofensivo da bola, e esse não é o caso.”

Newton levou sua análise um passo adiante, afirmando: “Christian McCaffrey. Se você adicionar o talento defensivo e o talento ofensivo, Brock Purdy é o décimo melhor jogador de seu time. Ele fez um ótimo jogo? Sim. Ele está jogando fora de si? ​​Sim .Mas ele ainda é o décimo melhor jogador de seu time.

A classificação do quarterback pode causar espanto, considerando Purdy’s papel fundamental no 49ers’ sucesso.

No entanto, Newton esclareceu que seu ponto de vista é mais sobre o talento geral da equipe, afirmando, “Isso não é ódio, é apenas o que considero fatos.”

Purdy é aclamado como um “assassino silencioso”

Enquanto Newton pode insistir em Purdy’s“gerente de jogo” rótulo, outros no NFL comunidade defendeu apaixonadamente o jovem quarterback.

Analista da rede NFL Brian Baldingercom mais de 40 anos de experiência na liga, elogiou Purdy no “Show de Rich Eisen.”

Baldinger aclamado Purdy como um “assassino silencioso” com movimento, visão e destemor de elite, contrariando a noção de que Purdy é apenas um gerente de jogo.

Como Purdy se prepara para o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs, o debate em torno de seu estilo de jogo se intensifica.

Seja ele um gerente de jogo ou um quarterback capaz de fazer jogadas significativas, Purdy’s viagem de Senhor Irrelevante para um Super Bowl concorrente continua sendo uma das histórias mais convincentes dos últimos NFL paisagem.