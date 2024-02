Cameron Heyward saiu em estado de choque depois que o Príncipe Harry apareceu no NFL Honors

Príncipe Harry fez uma aparição surpresa no NFL Cerimônia de homenagens em Las Vegas, entregando o prêmio Walter Payton de Homem do Ano da NFL a Cameron Heyward do Pittsburgh Steelers. Heywardconhecido por seu trabalho de caridade com The Heyward House, ficou visivelmente chocado ao ver atormentar no palco.

“Isso é assustador atormentar“, Heyward disse depois de receber seu prêmio. “Cara, estou em choque. Isso é Príncipe Harry.”

atormentar elogiado Heywardo compromisso de ajudar os outros, alegando, brincando, que os Estados Unidos roubaram o rugby do Reino Unido.

Príncipe Harry aparece em jogo da NHL com Meghan Markle

“Em vez de passar para trás. Basta passar para frente. Por que não usar protetores e capacete? E por que não respirar a cada 15 segundos?” atormentar observado.

“E quer saber, em vez de uma temporada de 10 meses, vamos apenas fazer 18 semanas. Gênio!”

Visita rápida para ver seu pai

Sua breve visita ao Reino Unido para ver seu pai acometido de câncer, Rei Carlosergueu as sobrancelhas ao passar pouco tempo com ele antes de retornar à Califórnia para ficar com Meghan Markle e seus filhos.

“Durante o recente procedimento hospitalar do rei para aumento benigno da próstata, foi observada uma questão separada de preocupação”, disse o palácio em comunicado. “Testes de diagnóstico subsequentes identificaram uma forma de câncer.

“Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante o qual foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público.

“Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a realizar os negócios do Estado e a documentação oficial como de costume.”

Escolhendo ficar em um hotel em vez de ficar com a família, Harry pretendia afirmar sua independência financeira.

Sua visita não incluiu ver Príncipe William ou Kate Middleton, que estava se recuperando de uma cirurgia. Se atormentar e Meghan comparecerá ao Super Bowl permanece incerto.