Caminhão bate em bomba de posto de gasolina, explosão de fogo capturada em vídeo

Você tem que ver o vídeo … a filmagem da câmera do painel mostra um carro parando em um posto de gasolina quando de repente uma picape passa, atropelando uma bomba de gasolina e provocando uma explosão de fogo.

A picape continua andando enquanto passa por cima da bomba de gasolina… derrubando a cobertura do posto de gasolina, que cai na frente do motorista quando ele pisa no freio.